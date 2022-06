Kupejevski suv: Enyaq coupe ima dve velikosti baterije in tri pogonske izvedbe (FOTO)

Predstavitve novih modelov so bile nekoč bolj raznolike. Enkrat si si odšel ogledat limuzino, drugič terenca, tretjič kupeja, četrtič kombilimuzino … Vedno je bilo nekaj drugačnega, a sčasoma so se stvari ukalupile – najprej v športne terence in zadnji dve leti v športne terence z električnim pogonom.

Takoj opazna razlika

Ime enyaq že poznamo, tokrat je prišel čas za kupejevsko različico. Sprememba je jasno opazna, karakter pa spreminja tudi z izrazitimi barvami. Z rdečo in zeleno (green mamba) spominja na športne avtomobile, v sivi ali črni pa na bolj umirjene družinske. V oči zbodejo svetleče diode v mreži hladilnika, kar je pri različici RS celo del serijske opreme.

Pri nas letos samo najmočnejša različica RS.

Kupejevska oblika nima le vizualnega učinka. Količnik zračnega upora je zdaj manjši kot pri osnovnem enyaqu, in sicer 0,247, a zato po drugi strani nižje spuščena streha vzame nekaj prostora za glavo na drugi klopi. Prtljažnik ostaja zajeten pri 570 litrih (15 litrov manj kot pri osnovnem enyaqu), vendar morate upoštevati, da so zadaj tudi električni kabli. Kupejevska različica v dolžino meri 4653 milimetrov in je za štiri milimetre daljša od enyaqa, v višino pa je s 1617 milimetri za milimeter višja.

29 minut do 80 odstotkov potrebuje večja baterija.

Prostora je dovolj tudi v potniški kabini, sploh spredaj ne bo nihče utesnjen. Armaturno ploščo že poznamo, prevladuje digitalizacija, zaslona pa sta dva, eden za volanom in drugi na sredini armaturne plošče. Brskanje po meniju je preprosto, na voljo je precej podatkov za spremljanje delovanja električnega pogona. Zelo pohvalno deluje projekcijski zaslon.

Dve bateriji, več izvedb

Enyaq coupe iV ima dve velikosti baterije. Manjša premore za 62 kWh energije in v tem primeru motor s 132 kW moči, pri večji z zmogljivostjo 82 kWh pa so kar tri različice. Če ima pogon na zadnji kolesi, zmore ta 150 kW, če ima štirikolesni pogon (in še dodaten motor na sprednji premi), 195 kW, prvič je pri električni škodi mogoča tudi različica z močjo 220 kW.

Enyaq coupe ima dve velikosti baterije in tri pogonske izvedbe.

Vsaj na papirju obljubljajo doseg 545 kilometrov s polno baterijo, toda že prve vožnje so potrdile, da je realno občutno krajši. Pri našem modelu RS je bil 310 kilometrov. Pri tem je treba upoštevati, da smo ga preizkusili na toskanskih cestah, kjer je trenutno že precej toplo, kar blagodejno vpliva na porabo električne energije. V našem avtomobilu je znašala okoli 20 kWh.

Večjo baterijo je mogoče na hitri polnilnici do 80 odstotkov napolniti v slabe pol ure, na polnilnicah z izmeničnim tokom (do 11 kW) pa boste za 80 odstotkov baterije potrebovali od šest do osem ur.

Obilo voznih užitkov

Do stotice pospeši v 6,5 sekunde, najhitreje se pelje pri 180 kilometrih na uro, kar dokazuje, da je tudi električni avtomobil lahko dinamičen. Glavno vprašanje pa je, kdo si takšen avtomobil lahko privošči, vsaj če želijo avtomobilski proizvajalci z električnimi modeli doseči množično uporabo v srednjem razredu, kjer dohodki nikakor niso tako visoki.

Notranjost je že znana in preprosta za uporabo.

Še kar trajajo težave z dobavo sestavnih delov, kar vpliva na dobavo avtomobilov, poleg tega je zdaj vojna v Ukrajini, ki je pomemben dobavitelj električnih kablov, tako da se je dobava popolnoma ustavila. Slovenski uvoznik škode enyaq coupe letos sploh ne pričakuje. Če bo dočakal kakšne izjeme, pa bodo to le najmočnejše in najdražje različice RS. Izvedenka RS je dodatno popoprana tudi pri ceni: zanjo bo treba pri nas odšteti 60 tisočakov.