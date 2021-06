Kultne torbice iz zelenjave

Pri modni hiši Hermès, kjer so omenjeno torbico izdelali za britansko igralko, pevko in aktivistko(po njej je dobila tudi ime), so torbice iz zelenjave objavili na svojem uradnem instagram profilu. Ob fotografijah pa zapisali: »Uživajte, saj so klasične Hermèsove torbice navdih za umetnost, ki bi jo najraje kar pojedli.«