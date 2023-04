Kuhinjski otok je središče doma

Glede na to, da je novo leto še mlado, je še veliko časa, da v svoje domove vnesete notranjo opremo, ki jo napovedujejo smernice. Tudi v kuhinji. V tem prostoru se izrisuje nekaj posebnih vodil, ki so dobrodošla tako z vidika estetike kot s stališča uporabnosti in prihranka.

Funkcionalnost in uporabnost

Tehnologija vsak dan bolj napreduje in ponudba pametnih kuhinjskih naprav je v skokovitem porastu. Letos tako smernice narekujejo uporabo pripomočkov, povezanih z internetom, naprav, ki jih je mogoče upravljati s pametnimi telefoni ali jih glasovno aktivirati, namestitev pametnih pip brez dotika in še bi lahko naštevali. Takšne kuhinje niso prijazne le do uporabnika ter praktične in moderne, pripomorejo tudi k optimalnemu izkoristku energije ter s tem k prihranku, kajti večina pametnih naprav je energijsko varčnejših od klasične opreme.

Bela je še priljubljena, a notranji opremljevalci napovedujejo vrnitev pestrejših barvnih lestvic. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images

Funkcionalne shrambe so naslednje. Gre za dodaten prostor ob kuhinji, ki je namenjen shranjevanju živil, pripravi hrane, lahko je skrit kavni bar, kotiček za shranjevanje pijač. Skratka prostor, ki se ponaša s funkcionalnostjo in uporabnostjo. Od glavnega dela kuhinje je največkrat ločen z drsnimi vrati v barvi pohištva – tako tedaj, ko ni v uporabi, ne izstopa.

Skandinavski minimalizem se umika toplim barvam.

Stenske plošče so sicer že dodobra osvojile kuhinje, letos pa stopajo v ospredje. Kuhinjske plošče, ki nadomeščajo klasične keramične ploščice, so lahko iz stekla, lesa, posebne mase, različnih barv in vzorcev, vsem pa je skupno eno: ker nimajo fug, je veliko lažje ohranjati čiste. Po barvi in vzorcu se lahko skladajo s pultom, lahko ustvarjajo kontraste, lahko so zgolj med kuhinjskimi elementi ali se njihova prisotnost podaljša na druge stene. Skratka, obstaja nešteto možnosti in oblik, zato so primerne za vsako kuhinjo.

Naravni les in kamen

Tehnologija v kuhinji torej postaja vse bolj napredna in sodobna, vodilo pri pohištvu pa je nazaj k naravi. Kar pomeni, da glavno vlogo igrajo elementi iz naravnega lesa, talne obloge in pulti iz naravnega kamna, kovinski detajli, ekološko prijazni materiali in še bi lahko naštevali. Zlasti je poudarek na pultih iz naravnega kamna, ti so letos velik hit: granit, marmor in kvarcit igrajo eno glavnih vlog na večjih površinah in tudi v obliki detajlov.

Skladno z naravnimi materiali se v kuhinjo vračajo prav takšne barve. Bela je sicer še vedno priljubljena, a notranji opremljevalci napovedujejo pestrejše barvne lestvice. Zadnjih nekaj let prevladujoč skandinavski minimalizem se umika toplim barvam lesa in drugih naravnih materialov v temnejših ali svetejših odtenkih.

Pulti iz naravnega kamna so letos velik hit.

Zaželeni so tudi veliki kuhinjski otroki, na katerih ne pripravljamo le hrane, temveč se po potrebi spremenijo v družinsko mizo, za katero so obroki v srcu doma prijetnejši ter bolj sproščeni kot v formalni jedilnici. Veliki otoki so v kuhinjah, ki to prostorsko omogočajo, središče doma in kotiček za družinske obede ali sproščene zabave.