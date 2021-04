Kuhinjo očistimo vsak dan

Vsakih nekaj mesecev s knjig obrišemo prah, počistimo pod omarami in elementi ter na višjih policah.



Kot glede večine stvari so tudi o tem, kako pogosto naj bi kaj čistili in pospravljali, mnenja različna. So ljudje, ki ne prenesejo pogleda na prah ali madež, drugim je povsem vseeno. A da bi bil dom ne le prijeten na pogled, temveč tudi varen, se je dobro držati nekaterih smernic glede čiščenja. Medtem ko lahko nekaj dni pustimo, da se na policah v dnevni sobi nabira prah, pa je zelo pomembno, da redno čistimo kuhinjske površine in mize oziroma vse površine, na katerih pripravljamo obroke ali obroke na njih postrežemo.Če na jedilni mizi nekaj dni pustimo stati madež, se bodo tam nabrale bakterije, ki so lahko za zdravje škodljive, enako velja za kuhinjski pult. Še posebno temeljito ga je treba očistiti, potem ko na njem pripravljamo perutnino ali kar koli, kar vsebuje surova jajca. Oboje namreč lahko vsebuje salmonelo, če se ta z delovne površine prenese na živilo, ki ga zaužijemo, ne da bi ga prej skuhali, pa so posledice lahko res hude. Enako velja za škropljeno sadje in zelenjavo. Površino, na katero ga odložimo, preden smo ga oprali, je treba nemudoma očistiti.Poleg tega sproti s štedilnika odstranjujmo madeže, ki nastanejo med pripravo hrane. Ne toliko z vidika zdravja in varnosti kot praktičnosti. Ko je madež svež, ga je namreč treba samo obrisati z mokro krpo, ko se zasuši ali celo zapeče v površino, pa bo potrebnega veliko napora, da ga bomo očistili. Okrog kuhinjskih pultov in jedilne mize sproti pometamo tudi tla, še posebno če nanje padejo delci hrane. V nasprotnem primeru bodo privabili mravlje, muhe, miši in preostalo nadlego. Vse drugo lahko počaka., strokovnjakinja na področju čiščenja in urejanja doma, je sestavila seznam, ki bo v pomoč tistim, ki si želijo urejenega okolja, a nimajo vsak dan časa ali volje čistiti in pospravljati. Stewartova, ki se strinja, da je treba kuhinjo in jedilno mizo čistiti redno, priporoča, da je na dva dni dobro očistiti umivalnik v kopalnici, da se umazanija ne zasuši preveč in bo vsakotedensko čiščenje lažje. Iz enakega razloga po vsakem umivanju in prhanju z brisačo obrišemo pipe, sicer se bodo vodne kaplje zasušile in nastali bodo madeži vodnega kamna. Prah na izpostavljenih mestih obrišemo vsakih nekaj dni oziroma enkrat na teden. Tudi posteljnino preoblečemo enkrat na teden, poleti oziroma kadar se močneje potimo, pa vsakič, ko se prebudimo v premočeni postelji.Enkrat na teden očistimo še straniščno školjko, obrišemo in poravnamo zavese v kabini za prhanje, da se na njih ne bi pojavila plesen, posesamo tla, še posebno temeljito preproge, pobrišemo prah, tudi z računalnikov in drugih elektronskih naprav, očistimo tiste gospodinjske aparate, ki jih najpogosteje uporabljamo: iz opekača za kruh odstranimo drobtine, iz grelnika vode vodni kamen, očistimo še mikrovalovno pečico in z vseh aparatov obrišemo prah. Enkrat na mesec bo dovolj za pomivanje tal, še posebno če doma nosimo copate in z njimi ne hodimo po zunanjih površinah, kot so balkoni in terase.Tudi lončnicam vsake štiri tedne namenimo nekoliko več pozornosti, z listov obrišemo prah, potrgamo suhe liste in podobno, enkrat na mesec je priporočljivo očistiti tudi fuge v kopalnici. Vsakih nekaj mesecev, najbolje med dvema in štirimi, očistimo pečico, hladilnik in zamrzovalno skrinjo, s knjig obrišemo prah, počistimo pod omarami in elementi, lotimo se še višjih polic, operemo odeje in blazine, tudi zavese, globinsko posesamo oblazinjeno pohištvo, rolete in žaluzije, posesamo vzmetnice in očistimo zunanje pohištvo.