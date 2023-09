Kuhinje in jedilnice: Priprava hrane narekuje razporeditev

V kuhinji je zelo pomembno, kako so razporejeni kuhinjski elementi in gospodinjski aparati ter koliko delovne površine je na vol­jo. Čeprav se trendi spreminjajo, je to še vedno prostor, v katerem pripravljamo hrano, in pri tem obstajajo določena pravila. Zasnova kuhinje mora tako slediti postopku priprave hrane, kar pomeni postavitev kuhinjskih elementov v tako imenovanem delovnem trikotniku, v katerem si sledijo hladilnik, pomivalno korito in kuhalna plošča. To je najbolj funkcionalna razporeditev, ki omogoča čim krajše in nezapleteno gibanje po kuhinji med pripravo hrane.

Več na deloindom.si.