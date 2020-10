Kuhinja naj bo do otroka prijazna

Stalen nadzor

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Čistila naj bodo čim bolj naravna in ne na dosegu otrok. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Previdno z ročaji posode

Poduk od mladih nog

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Držala posode obračajte stran od roba štedilnika. FOTO: Sabdiz/Getty Images

Kuhinja je srce doma. V njej nastajajo okusni obroki, hkrati je to prostor, kjer se pogosto zadržuje vsa družina, tudi malčki, ki opazujejo odrasle, kako iz hladilnika in omar jemljejo živila, sekljajo sestavine ter jih spreminjajo v slastne jedi. Velikokrat bi radi sodelovali in prav je, da se čim prej spoznajo s kuhanjem. Najpomembnejše pa je, da niso izpostavljeni nevarnosti, zato jim zagotovite, da bodo v kuhinji varni pred poškodbami.Prvo in najpomembnejše pravilo se glasi: čeprav iz prostora skočite samo za kratko minuto, otroka v njem ne puščajte samega. V delčku sekunde se ob vroči posodi, njeni vsebini ali ostrem rezilu lahko pripeti nezgoda, kar preprečite s tem, da ga imate v kuhinji vedno na očeh.Majhni otroci veliko časa preživijo na tleh, kjer se kobacajo, plazijo in igrajo. V kuhinji so najpogosteje izpostavljeni bakterijam, ki se kopičijo na tleh, kamor med pripravo velikokrat padejo koščki hrane. Poberite jih takoj, ko po nesreči pristanejo na ploščicah, laminatu, toplem podu oziroma na talni oblogi, s katero so pokrita tla, in tako preprečite, da bi zašli v usta radovedneža. Hkrati ne glede na vidnost umazanije redno pometajte in brišite tla.Razmislite tudi o tem, da bi nanje položili protizdrsno preprogo in preprečili morebitne zdrse na pogosto vlažnih površinah.Da je treba čistila spravljati zunaj dosega otrok, že veste. Vendar ne samo to, kje pripomočke za čiščenje spravljate, ključno je še, kakšna je njihova sestava. Sledi čistil po vsaki uporabi ostanejo na površinah, ki se jih malčki dotikajo, in zato pridejo v stik s škodljivimi kemikalijami. Zato raje uporabljajte čistila na naravni osnovi brez dodanih kemikalij in drugih za zdravje neprijaznih snovi.Morda je očitno, vendar ni odveč poudariti, da je treba ročaje posode v kuhinji, ko se v njej zadržujejo otroci, obračati tako, da jih ti ne dosežejo. Sicer lahko radovedne ročice povzročijo usodne nesreče s težkimi opeklinami. Poleg tega otroke seznanite z obvezno uporabo prijemalk ali zaščitnih rokavic, ki preprečijo opekline pri prijemanju vroče posode.Za večje, ki pri kuhanju že lahko priskočijo na pomoč, si omislite pripomočke, ki jim bodo olajšali dostop do korita in pulta. Varne in stabilne pručke ali drugi podobni podstavki so nedvomno nepogrešljiva oprema kuhinj, kjer se zadržujejo mali kuharji.Za poduk ni nikoli prezgodaj. Čeprav se vam zdi, da malček še ne razume pomena in bistva varnosti, vsak trenutek izkoristite za malo šolo varnega kuhanja. Razlagajte in pojasnjujte, kaj počnete tedaj, ko nastajajo jedi, in takrat, ko čistite površine. Tako se bo seznanil z izrazi, s katerimi bo vse pogosteje prihajal v stik, hkrati bo spoznal pomen varne priprave hrane, ob kateri ne vi in ne on ne bosta izpostavljena nezgodam.