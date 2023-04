Kroj lahko izdelamo sami (FOTO)

Pisali smo že, kako sešiti oblačilo po merah že obstoječega, kaj pa, če želimo nekaj drugačnega? V tem primeru bo potrebnega precej več dela in spretnosti, tudi šivalni stroj bo prišel zelo prav. Ko se je treba lotiti povsem novega oblačila, začetniki običajno vržejo puško v koruzo, še posebno tisti neučakani, ki jim morda ne uspe izdelati natanko takšnega oblačila, kot so si ga zamislili. A kot pri preostalih stvareh tudi tukaj velja, da vaja dela mojstra, zato je treba poskusiti večkrat in se iz napak tudi kaj naučiti.

Najprej se izmerimo

Da bi ustvarili povsem nov kos, je treba najprej narediti kroj. Te je mogoče tudi kupiti, a mnogi začetniki se ob polah papirja, na katerih se prepleta množica črt, prestrašijo ali preprosto ne vedo, kje začeti. Lastnega kroja ni težko ustvariti, potrebujemo večje liste tanjšega papirja, kako velike, je odvisno od velikosti oblačila, krojaški meter, papir in svinčnik, dobrodošlo bo tudi ravnilo.

Ko dele oblačila narišemo na papir in jih izrežemo, jih pritrdimo na blago, obrišemo in izrežemo. FOTO: Fired1991, Getty Images

Najprej se izmerimo. Katere mere bomo potrebovali, je odvisno od oblačila. Za krilo denimo izmerimo obseg pasu, bokov, razdaljo med pasom in boki ter dolžino, do koder želimo, da bo krilo segalo. Pas je načeloma najožji del trupa, a če želimo, da bo krilo stalo nižje, izmerimo tisti obseg. Obseg bokov merimo na najširšem delu. Pri šivanju zgornjih delov potrebujemo obseg prsnega koša in pasu, če se lotimo šivanja tunike, še bokov. Izmerimo tudi širino hrbta, od ene rame do druge, ter dolžino, in sicer od vrha hrbta do tja, do koder bo oblačilo segalo.

Širino bokov izmerimo na najširšem delu. FOTO: Fotoduets, Getty Images

Če bo imelo rokave, izmerimo tudi dolžino od vrha roke, torej dela, kjer se nadlahtnica stika z ramenskim sklepom, do želene dolžine rokava, ne pozabimo na obseg nadlahti. Vse mere si zapišemo, ko se bomo lotili risanja kroja, pa jim bomo dodali še nekaj centimetrov. Po mizi ali tleh razprostremo papir, dobro se obnese denimo rjav papir za zavijanje poštnih pošiljk, saj so plahte precej velike, lahko pa uporabimo tudi več A3-formatov, ki jih zlepimo skupaj.

Ne pozabimo izmeriti tudi dolžine. FOTO: Veni Vidi...shoot, Getty Images

Preprosto krilo

Na sredino papirja, od pet do deset centimetrov od zgornjega roba, položimo ravnilo in zarišemo črto, ki naj bo tako dolga, kot bo dolgo oblačilo. Eden najbolj enostavnih kosov je preprosto krilo A-linije, ki bo v pasu imelo elastiko. V tem primeru spodnji in zgornji rob podaljšamo za dva centimetra, saj bo spodnjega treba zarobiti, k zgornjemu pa prišiti pas, ki ga bomo izdelali posebej. Zdaj na zgornjem delu zarišemo mere pasu. Uporabimo polovico obsega, ravnilo položimo pravokotno na črto, ki predstavlja dolžino, in zarišemo linijo pasu, vsako stran od sredinske črte četrtino obsega. Tudi v tem primeru na obeh straneh dodamo približno centimeter. Odmerimo in označimo še dolžino od pasu do bokov ter na mestu, kamor segajo boki, zarišemo črto, ki bo dolga polovico obsega bokov (oziroma četrtino na vsaki strani sredinske črte). Koliko centimetrov bomo dodali na tem mestu, je odvisno od želja. Za oprijeto krilo bo dovolj štiri, za bolj ohlapno dvakrat toliko ali več. Zdaj je treba le še povezati vodoravne črte, torej tiste, ki označujejo pas, širino bokov in spodnji rob. Kako širok bo slednji, je spet odvisno od želja, povežemo in polovica krila je nared.

Pas je najožji del trupa, a če želimo krilo nositi nižje, obseg izmerimo tam. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Za pas uporabimo celoten obseg in mu dodamo centimeter, v širino pa naj meri vsaj pet centimetrov, da bo, ko bomo trak prepognili in daljši stranici zašili skupaj, ostalo dovolj prostora za elastiko.

Za risanje po blagu potrebujemo krojaško kredo. FOTO: Galina Vetertsovskaya,Getty Images

Polovico krila in trak izrežemo, z bucikami pripnemo na blago ter obrišemo s krojaško kredo. Del, ki predstavlja krilo, obrišemo še enkrat, oba kosa izrežemo in oba spodnja roba zarobimo. Trak po dolžini prepognemo in stranici zašijemo skupaj. Skozi odprtino s pomočjo varnostne sponke napeljemo elastiko. Prednji in zadnji del krila na enem robu sešijemo skupaj in na vrh prišijemo pas. Nato oba konca elastike zašijemo skupaj in enako storimo še z drugim robom krila in pasu.