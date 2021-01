Križanec po japonsko

Ni več tako samosvoj​

Testni primerek je stal 21.000 evrov.

Več centimetrov, več prostora

Avtomobil je odziven, vodljiv in okreten, kar prija pri vožnji po mestu.

Za urejene ceste

Tekoča vožnja

​Nissan juke 1.0 DIG-T 117 N-connecta



Motor: trivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 999 cm3

Največja moč: 86 kW (117 KM) pri 5250 vrt./min.

Največji navor: 180 Nm pri 4000 vrt./min.

Pogon: na prednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1284 kg

Mere (D/Š/V): 4210/1827/1595 mm

Medosna razdalja: 2636 mm

Prostornina prtljažnika: 422–1305 l

Posoda za gorivo: 36 l

Najvišja hitrost: 180 km/h

Pospešek do 100 km/h: 10,4 s

Poraba goriva: 6,0 l/100 km

Izpust CO2: 136 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Maloprodajna cena: 21.000 evrov

Euro NCAP: ***** (2019)

Pri Nissanu niso prav dobro vedeli, kaj imajo v rokah, ko so leta 2010 na trg poslali povsem novega juka. Nanj so gledali kot na vozilo za nišni trg, a nato je juke postal zastavonoša novega segmenta malih križancev, ki jih je iz leta v leto več.Kar devet let je trajalo, da so nato predstavili drugo generacijo. Juke je resda zadržal nekatere prepoznavne linije, a hkrati so vse spremembe takšne, da je vse bolj podoben konkurenci, namesto da bi ostal samosvoj. Škoda.Drugačnost pri Nissanu raje iščejo v širokem naboru barvnih kombinacij; na voljo je enajst barv karoserije in tri barve strehe, testni primerek je tako imel temno rdečo karoserijo in črno streho.V dolžino meri 4,21 metra, v širino 1,8 in v višino 1,59 metra, torej je daljši za nekaj manj kot osem centimetrov in širši za skoraj tri. Večja širina vpliva na več prostora pri sprednjih sedežih, dolžina pa na prostor za kolena potnikov na zadnjih sedežih (5,8 cm več) in velikost prtljažnika s 422 litri, kar je za petino več kot pri predhodniku. Kljub temu juke še vedno ni povsem družinski avtomobil, vsaj ne za družine z dvema ali tremi otroki (če hočejo pravo udobje), kvečjemu z enim.V notranjosti prevladujejo mehki materiali, osrednji zaslon je višje kot pri predhodniku, sedenje nižje. Posebnost testne različice je bil paket opreme N-connecta z nekaterimi digitalnimi in lepotnimi poudarki, pri čemer velja pohvaliti multimedijski sistem, saj ni nobenega zapoznelega delovanja, telefon se poveže brez težav, prav tako so ohranili dovolj tradicionalnih gumbov.Čeprav gre za križanca, ki se ne bi smel bati bolj razritih cest, je juke na voljo samo z litrskim turbobencinskim trivaljnikom z največjo močjo 86 kW (117 KM). Že ta podatek razkrije, da ni primeren za zahtevnejše voznike, temveč je namenjen tistim, ki avtomobil uporabljajo predvsem za vsakdanje opravke na urejenih cestiščih. Daleč od sanjskega je tudi pogon, saj je na voljo le na sprednji kolesi, poraba na testnih vožnjah pa se je gibala malo pod sedmimi litri na sto prevoženih kilometrov.Avtomobil je kljub temu odziven, vodljiv in okreten, kar prija pri vožnji po mestu. Ker smo že preizkusili različico z robotiziranim samodejnim menjalnikom, ki je lahko na začetku precej sunkovit, nam je tokrat precej bolj ugajala različica s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Vožnja je bolj tekoča, prestavna razmerja so povsem zgledna, višje postavljena ročica je zelo priročna.In cena? Testni primerek stane 21.000 evrov. Kdo bi rekel, da vsaj kakšnega tisočaka preveč.