Kreativne ideje za lepši dom

Da pa bodo ostanki barv uporabni tudi, ko vas naslednjič zasrbijo prsti, da bi se lotili novega kreativnega podviga, jih je po zaključenem delu treba pravilno shraniti.

Kako pravilno shraniti ostanke barve

Če nam je po zaključenem delu ostala večja količina barve in je embalaža skoraj še polna, je dovolj, da rob embalaže samo dobro obrišemo s čisto krpo in jo nepredušno zapremo. Rob embalaže je sicer priporočljivo večkrat obrisati že med delom, saj lahko zasušena barva na robu pozneje oteži zapiranje in odpiranje. Dodatno pozornost velja nameniti tudi kovinski embalaži, pri kateri lahko z orodjem in uporabo sile hitro poškodujemo pokrovček. Najbolj varna je vsekakor uporaba gumiranega kladiva, pomagamo pa si lahko tudi s krpo ali kosom lesa, ki ga položimo na pokrovček in narahlo potolčemo. Preverimo, da pokrov res dobro tesni, saj bomo le tako preprečili zasuševanje barve v embalaži.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Helios