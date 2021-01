Kratko, a na vso moč

Pred zračenjem zmanjšamo temperaturo oziroma radiatorje povsem ugasnemo. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Pozimi ni dobro delati prepiha, saj se bodo tla in stene tako preveč ohladili.

Zračenje stanovanja je zelo pomembno, ne le za zdravje in kakovost zraka, temveč tudi za stanje same stavbe, pozimi pa nanj prepogosto pozabimo. Vsak letni čas ima svoja pravila zračenja in zima ni nobena izjema. Jasno je, da v hladnih mesecih ni dobro predolgo imeti na stežaj odprtih oken, saj bo temperatura v stanovanju hitro in močno padla, posledično pa bo narasel račun za ogrevanje. Na drugi strani bo preredko in nezadostno zračenje v prostorih vplivalo na previsoko vlago, kar bo sčasoma načelo stene, pohištvo in tudi zdravje. Veliko je namreč reči, ki višajo stopnjo vlage v bivalnih prostorih, med najbolj očitnimi so sušenje perila, kuhanje, peka, prhanje in kopanje, tudi likanje, še posebno če pri tem uporabljamo paro, in pomivanje posode, in če vlagi ne omogočimo poti na prosto, se bo pač ustalila v našem domu.Pozimi je najbolje zračiti kratek čas, a na vso moč. Okna, lahko tudi vrata, približno trikrat na dan na stežaj odpremo, a ne za več kot pet minut. Pazimo, da ne naredimo prepiha. Ta je sicer odlična rešitev za prezračevanje poleti, pozimi, ko so temperature nizke, pa bo stene in tla preveč ohladil. Preden pozimi odpremo okna, je nekaj minut prej priporočljivo znižati temperaturo, s katero grejejo radiatorji, ali pa grelne naprave za tistih nekaj minut povsem ugasniti. Zaradi nenadnega vdora hladnega zraka bodo radiatorji namreč začeli delati pospešeno, učinka pa ne bo, saj bo topel zrak takoj ušel skozi okno. Kljub temu se bo povečana moč delovanja radiatorjev poznala na računih. Seveda grelnih naprav ni treba izklapljati v prostorih, ki jih ne nameravamo zračiti, pazimo le, da v tem primeru zapremo vrata med temi in prezračevanimi, da v slednje ne bo vdrl toplejši zrak, kar bo povzročilo kondenzacijo, zaradi česar se bo v prostoru povišala stopnja vlage, tega pa ne želimo.Pozabiti ne smemo niti na prostore, ki jih ne uporabljamo oziroma jih le občasno, saj tudi ti potrebujejo temeljito zračenje, zlasti če so neogreti. V takšnih sobah se namreč še hitreje kot običajno pojavi plesen, saj so zidovi in tla hladni. Gretje prostorov, ki niso v uporabi, ni ekonomično, a vsaj malo toplote jim je treba privoščiti. Radiatorje v njih tako nastavimo na nižjo temperaturo kot v preostalih prostorih, a kljub temu naj pozimi ne pade pod 16 stopinj Celzija. Zračimo jih manj pogosto kot tiste, v katerih se zadržujemo večino dneva, enkrat na dan bo pozimi povsem dovolj.