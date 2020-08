Krajša, a prostornejša toyota

Prtljažni prostor meri 286 litrov. FOTO: Toyota

Najzmogljivejši yaris ima pod motornim pokrovom najnovejši hibridni sklop četrte generacije – zanj bomo pri nas odšteli od 17.300 evrov. FOTO: Toyota

100 naj bi jih do konca leta prodali v Sloveniji.

Toyota je novemu yarisu prvič namenila svojo novo globalno arhitekturo in posebej za ta model razvito modularno platformo GA-B. Kot zanimivost omenimo, da je novinec krajši od predhodnika, a ima zaradi nove platforme za 50 milimetrov daljšo medosno razdaljo in posledično prostornejšo potniško kabino. Prtljažni prostor ponudi 700 milimetrov globine in 286 litrov prostornine. Oblikovalci so se vrnili h koreninam in k izvirnemu konceptu »majhno veliko«, ki je zaznamoval že prvo generacijo. Četrto generacijo tako »odlikuje kondenzirani in agilni videz, ki že na prvi pogled izžareva energičnost, dinamičnost in takojšnjo pripravljenost na akcijo«.Tudi notranjost je zasnovana na novo, z mislijo na voznika, pri čemer so sledili konceptu manj je več, a obenem izbrali materiale, katerih kakovost ustvarja občutek avtomobila višjega razreda. Skladno s Toyotino zavezo po demokratizaciji varnosti je tudi yaris opremljen z varnostnim sistemom Toyota Safety Sense, katerega nabor varnostnih sistemov je še povečan.Novemu yarisu so namenili najnovejši hibridni pogonski sklop četrte generacije, katerega srce je novi 1,5-litrski bencinski trivaljnik, ki deluje v Atkinsonovem ciklu za boljšo energetsko učinkovitost in razvije največjo moč 68 kW. Yaris lahko v električnem načinu vozi do hitrosti 130 km/h in dlje kot doslej. Inženirji so se odzvali tudi na pogoste kritike voznikov, ki so izpostavljali počasno pospeševanje pri prehitevanju na avtocesti. Pospešek od 80 do 120 km/h jim je uspelo zmanjšati kar za dve sekundi in zdaj znaša 8,1 sekunde. Poleg tega je pospešek hitrejši in odzivnejši pri nižji hitrosti in bolj linearen pri vožnji na odprti ovinkasti cesti – k temu prispeva tudi hibridni brezstopenjski menjalnik eCVT, ki uporablja planetno gonilo četrte generacije.Dodajmo še, da ima hibridni sistem novinca dva motorna generatorja MG1 in MG2. Zadnji je povezan s sprednjimi kolesi in je uporabljen za pogon vozila. Hkrati določa, pri katerih obratih in največji hitrosti vozilo deluje na električni način. Generator MG2 je s tega vidika ključnega pomena za vožnjo v električnem načinu. Generator MG1 pa pomaga pri zagonu motorja in polnjenju baterije. Poleg hibridnega pogonskega sklopa bomo lahko pod motornim pokrovom našli še enak 1,5-litrski trivaljnik, a brez hibridnega sklopa, ali 1,0-litrski bencinar iz aktualnega yarisa.Bogat seznam opreme in uporaba kakovostnih materialov v novem yarisu ustvarjata vtis avtomobila višjega razreda. Pri Toyoti pričakujejo, da bo približno 60 odstotkov primerkov novega modela opremljenih z boljšimi paketi opreme. Paket Mid+ predstavlja zlato sredino, paket Elegant ponuja klasičen videz, paket Style pa izžareva mladostno dinamiko. Na seznamu doplačljive opreme se je našel tudi 10-palčni projekcijski zaslon (HUD), ki koristne podatke projicira na notranjo stran vetrobranskega stekla – gre za edini model v B segmentu, ki ponuja to možnost. Ne glede na paket opreme bo novinec opremljen z varnostnim paketom Toyota Safety Sense, z vzvratno kamero in elektronsko ročno zavoro.Yaris že od nekdaj velja za enega najvarnejših avtomobilov v svojem razredu, tokrat pa varnostne standarde dviguje še na višjo raven. Skladno s Toyotino zavezo po demokratizaciji varnosti je tudi yaris opremljen z že omenjenim varnostnim sistemom Toyota Safety Sense, katerega nabor varnostnih sistemov je še povečan. Vsak novi yaris je opremljen tudi s sistemom ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ki vključuje sistem za ohranjanje voznega pasu in sodelovanje med prilagodljivim radarskim tempomatom in sistemom za prepoznavanje prometnih znakov, sistemom za ohranjanje voznega pasu, asistenco krmiljenja in sistemom za zaznavanje prečnega prometa. Sistem za zaznavanje trka podnevi in ponoči zaznava pešce, kolesarje pa zaznava podnevi. Novinec je tudi prvi avtomobil v svojem razredu, opremljen s sistemom Intersection Turn Assistance, ki zaznava možnost morebitnega trka pri zavijanju v križišču. Poleg tega je yaris sploh prvi Toyotin avtomobil, ki je opremljen s sredinsko zračno blazino, ki pri bočnem trčenju preprečuje, da bi voznik in sopotnik poškodovala drug drugega.Prihod hibridne različice novega yarisa na slovenski trg uvoznik Toyota Adria načrtuje oktobra letos, bencinske pa mesec pozneje. Do konca leta pa naj bi prodali dobrih 100 yarisov 4. generacije. Vstopni yaris z litrskim motorjem bo stal od 12.000 evrov, močnejši bencinar od 14.300 evrov in hibridna različica od 17.300 evrov dalje.