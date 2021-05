Kraj Elana in Avsenikov

Središče Begunj na Gorenjskem

Samo ene skladbe Slavko Avsenik ni pustil prevesti v nemščino.

Med vojno so bili v graščini Katzenstein gestapovski zapori.

V bližini Begunj v občini Radovljica so tudi delno obnovljene ruševine gradu Kamen, ki so gazgradili v 12. stoletju. Med drugo svetovno vojno so bili v graščini Katzenstein gestapovski zapori. Danes je del poslopja preurejen v muzej talcev, medtem ko je grobišče talcev v dolini Drage.Kraj je znan po tovarni Elan in zasedbi bratov, ki sta se rodila v Begunjah. Tu je tudi znana gostilna Pri Jožovcu. V Begunjah je znan tudi Muzej Avsenik, kjer je predstavljena zgodovina dolgoletnega delovanja priljubljenega ansambla, ki je narodno-zabavno glasbo ponesel na vse celine sveta.V kraju je osrednja župnijska cerkev posvečena sv. Urhu, medtem ko na hribu nad Begunjami kraljuje sv. Peter. Prav Petrova pot je priljubljena izletniška točka na hrib, ki se pravilno imenuje Gora nad Begunjami. To je kratka pot s strmim vzponom, ki pohodnika nagradi z nepozabnim razgledom na Radovljico, Bled in Triglav ter druge gorenjske kraje. Zaradi razgleda je imel hrib s cerkvijo, ki je omenjena že v 14. stoletju, pomembno vlogo v času turških vpadov. Od tu so z ognjem opozarjali na nevarnosti, točo pa je preganjal mežnar z zvonovi.Cerkev je veljala za pomembno romarsko točko že v 17. stoletju, o čemer pričajo tri kapele ob pešpoti iz vasi Poljče. Današnja cerkev je z začetka 16. stoletja. Zvonik je bil prvotno prostostoječ, a so ga v obdobju baroka prizidali cerkvi. Poleg cerkve stoji mežnarija iz 17. stoletja.Ena od poti vodi v dolino Drago, o njeni žalostni usodi pa prepeva Ansambel bratov Avsenik v skladbi Tam, kjer murke cveto. Leta 1958 jo je napisal, besedilo pa je prispeval dr.. Skladba je izšla pri založbi Jugoton na istoimenskem albumu Tam, kjer murke cveto na veliki vinilni plošči, pozneje pa še na številnih ponatisih plošč in zgoščenkah ter kompilacijah. To je edina skladba, ki je Slavko Avsenik za nastope v Avstriji in Nemčiji ni pustil prevesti v nemščino, saj opisuje grozote iz druge svetovne vojne v Dragi.Ob vhodu v Drago stojijo na skalnem pomolu slikovite ruševine gradu grofov. To je Kamen, večstoletni varuh tovorniške poti, ki vas na vzvišeni legi pričakuje z ohranjenim romanskim stolpom ter mogočnimi ruševinami gotskih in renesančnih dozidav. Na gradu je prebival znameniti turnirski vitez Gašper Lambergar, ki ga opeva ljudska pesem o Pegamu in Lambergarju.V 12. stoletju so grad postavili grofje Ortenburški, pozneje so bili lastniki grofje, od leta 1436 dalje pa Lambergi. Grad so opustili v 18. stoletju, ko so se preselili v udobnejši Katzenstein v središču vasi.Najstarejši je kvadratast romanski stolp na severozahodnem delu. Pozneje je bil nasproti njega sezidan gotski bivalni palacij s prostori v štirih etažah. V 16. stoletju je bil med njima zgrajen še osrednji renesančni palacij z notranjim dvoriščem. Južno pobočje pod gradom je bilo namenjeno terasastim vrtovom, na spodnjem delu pa je bil kompleks gospodarskih poslopij z mlinom in žago. V neposredni bližini gradu Kamen sta Škratov grad (Hudičev gradič) in arheološko najdišče Jama Zijalka.