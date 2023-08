Kozmetični pripomoček, ki je pri čiščenju presenetljivo učinkovit

Kadar kuhamo in pečemo, v kuhinji nastane nered, ki mu seveda nato sledi čiščenje. Najbolj zoprni so navadno madeži, ki so se zaradi visokih temperatur zapekli na podlago. To se navadno zgodi v pečici, na kuhalni plošči ali žaru. Zažgano umazanijo je težko odstraniti in včasih se moramo poslužiti uporabe res agresivnih čistil, da se je znebimo. Obstaja pa tudi način, kako se slednjim lahko izognemo. Namesto njih lahko uporabimo kar kozmetični pripomoček, na katerega navadno pri čiščenju sploh ne pomislimo.

