Kozmetični popravki Škode karoq (FOTO)

K poplavi športnih terencev je precejšen delež prispevala tudi Škoda. Najbolj ji je uspelo z modelom karoq, saj je med križanci te češke znamke najbolj priljubljen, med vsemi modeli češkega proizvajalca zaostaja zgolj za octavio. Karoqa smo spoznali leta 2017, zato je čas za prenovljeno različico.

Štirikolesni pogon ostaja

Najbolj opazna je sprememba pri sprednjih in zadnjih lučeh in platiščih, ki spominjajo na novo fabio, s temi spremembami pa so pri karoqu tudi izboljšali količnik zračnega upora. A marsikdo bo najbolj vesel nečesa, kar se ni spremenilo – štirikolesnega pogona. Pri karoqu namreč ostaja, saj pri Škodi niso sledili nenavadnim odločitvam številnih drugih proizvajalcev, ki na cesto pošiljajo športne terence brez njega.

Tradicionalni motorji

Tudi sicer je karoq pri motorni paleti zadržal vso tradicionalnost, saj ni nobenih hibridnih in električnih različic.

V zadnjih treh letih so pri slovenskem uvozniku prodali 750 karoqov na leto.

Osnova je trivaljni bencinar 1,0 TSI z močjo 110 konjev (81 kW; na voljo samo z ročnim menjalnikom), štirivaljni bencinar 1,5 TSI ima 150 konjskih moči (110 kW), dvolitrski TSI pa 190 konjskih moči (140 kW). Pri zadnjem moč razporejate s sedemstopenjskim DSG-menjalnikom, zraven je tudi pogon na vsa štiri kolesa. Dizelska motorja sta dva, oba z dvolitrsko prostornino. Šibkejši ima 116 konjskih moči (85 kW) in močnejši 150 konjskih moči (110 kW), oba sta na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Nobenih hibridnih in električnih različic, samo bencin in dizel.

Karoq ne bo imel športne različice RS, kar sicer pri športnih terencih ponujata kodiaq in električni kamiq. Če je štirikolesni pogon dodana vrednost, smo tokrat na mednarodni predstavitvi za neurejene poti izbrali karoqa s pogonom na dve kolesi in brez težav opravili z vsemi ovirami na poti. Razlike bi se sicer pokazale, če bi isto pot opravili v dežju ali če bi vozili na višji nadmorski višini, kjer lahko zapade sneg.

Več trajnostnih materialov

Zelo malo sprememb je tudi v notranjosti (na novo so uporabili več trajnostnih materialov, ki so na voljo v opremskem paketu eco) in ponovno lahko zapišemo, da so razvojniki največ storili ravno s tem, da so ohranili glavne prednosti.

Karoq v dolžino meri 4,39 metra, prostornost pa ostaja ena največjih prednosti avtomobila, saj na drugi klopi ostane nekaj prostora za noge, četudi ima potnik spredaj sedež pomaknjen povsem nazaj. Opcijsko se zadnji sedeži lahko vzdolžno premikajo (za 600 evrov), kar gotovo koristi družinam. Če so zadnji sedeži standardni, je prostornina prtljažnika od 521 do 1630 litrov, če se premikajo, pa od 588 do 1605 litrov. Opcijske zadnje sedeže lahko odstranimo, takrat je zadaj 1810 litrov prostora.

Armaturna plošča je serijsko opremljena z osempalčnim zaslonom, na voljo je tudi večja različica z diagonalo zaslona 10,25 palca. Nedvomno večji zaslon deluje bolj elegantno, vendar ima manjši zraven več fizičnih stikal, kar mnogim še vedno pomeni več.

Karoq je najbolj priljubljen Škodin športni terenec.

Vrhunec med opremskimi paketi je paket sportline s črnimi okrasnimi elementi, taki so denimo ohišje zunanjih ogledal, okenski okvirji in zadnji difuzor, prav tako so zatemnjena zadnja stekla, pri tem paketu so zraven tudi matrični led žarometi.

Priljubljeni model

Ker je to všečen in predvsem koristen model, je karoq tudi v Sloveniji precej priljubljen. V zadnjih treh letih so pri slovenskem uvozniku prodali 750 primerkov na leto, predvsem so kupci domov odpeljali boljše opremljene različice z 1,5-litrskim bencinarjem in samodejnim menjalnikom. Takšen karoq z opremo stane dobrih 32 tisočakov, za najcenejšega pa je treba odšteti 23.880 evrov.

Opcijski pomični sedeži so lahko precej koristni.