Kot čipka nežna velikonočna jajca

Okrasna jajca – brez jajc

Pisana jajca in druge okraske lahko tudi spečemo iz slanega testa. FOTO: Nruedisueli/Getty Images

Čarobne girlande

Girlanda z velikonočnimi motivi je kot nalašč za nad vrata ali okno. FOTO: Duh84/Getty Images

Brez pisanih jajc, prikupnih piščančkov in ljubkih zajčkov – po možnosti tudi s tistim, ki nosi čokoladna jajca – velike noči pač ni. Vsaj za otroke ne. In čeprav lahko z barvanjem pirhov nekaj dni še počakamo, pa se že zdaj lotimo izdelave barvitih okraskov, s katerimi bomo polepšali velikonočni dom. Nikakor nezanemarljiv plus pa je tudi, da s tem zaposlimo otroke, ki bodo v ustvarjalnih delavnicah gotovo neizmerno uživali.Jajca, jajca in še enkrat jajca. Ta so vsekakor v središču tega spomladanskega praznovanja, ki pa se ga letos lahko lotimo nekoliko drugače in ustvarimo pisana jajca – brez jajc! Čemu ne bi nekaj lepih vej, ki morda že nekoliko brstijo, prinesli s sprehoda, jih namesto rezanega cvetja postavili v vazo, nanje pa navesili krhka, skoraj čipkasta jajčka, narejena iz barvaste preje za ročno vezenje? Za te umetelne okraske potrebujete le prejo za vezenje, vodne balončke in lepilo. Ter nekaj časa. Najprej napihnite balončke, nekako na velikost jajc, in narežite prejo (seveda tistih barv, ki so vam všeč) na dolžino roke.V drugem koraku v posodici zmešajte univerzalno belo tekoče lepilo z nekaj vode, le toliko, da bo dovolj tekoče za namakanje preje, lahko pa tudi sami naredite lepilo iz vode in moke. In nekoliko packasta zabava se lahko začne. Nitko dobro namočite v lepilo, da jo vso prepoji, nato pa jo potegnite med dvema prstoma, da iztisnete odvečno tekočino. Ovijte jo okoli balončka. Sprva eno, nato drugo, lahko tudi tretjo, pri tem jih lahko križate, poljubno prepletate in ovijate. Vse dokler ne boste zadovoljni z ustvarjeno barvasto mrežo. Tako prepredeni balonček obesite, najlažje s ščipalko za perilo, namesto stojala za sušenje pa lahko uporabite tudi rešetko iz pečice. Pazite, da se med seboj ne dotikajo. Po nekaj urah sušenja balonček počite in ostane vam nežno nitkasto jajce, popoln okrasek za brstečo vejo v vazi.Podobno lahko ovijete tudi jajce, ki ste ga prej izpihali. V tem primeru na gornji in spodnji konec surovega jajca z buciko (previdno in nežno) naredite luknjici, v eno močno pihnite, da skozi drugo priteče vsebina. Jajce še operite s toplo vodo, posušite in ga podobno kot balonček polepšate s pisano prejo.Okraske v obliki pirhov lahko tudi spečete iz slanega testa, pri tem pa ne pozabite na luknjico pri vrhu, skozi katero potegnete vrvico, in lahko jih obesite na veje. Lepi, nekoliko drugačni in predvsem razgibani pa so 3D pirhi, ki jih ustvarite iz papirja. Na prvi pogled so kot zapletena mojstrovina, ki zahteva obilico ročne spretnosti, a v resnici niso tako zahtevni zalogaj. Potrebujete zgolj nekoliko trši papir, najbolje barvnega, pisanega ali ga pobarvajte sami, škarje, spenjač, šivanko in sukanec. Najprej narišite poljubno velikost jajca, kar služi kot predloga. Štiri- ali petkrat jo prerišite na izbrani papir (lahko so različnih barv), jajca izrežite in jih zložite drugo na drugo. Vsi izrezi naj bodo res enaki.Kupček štirih ali petih papirnatih jajc na sredini (vzdolž daljšega dela jajca) spnite s spenjačem, nato pa spete polovičke le še razprete, podobno kot cvet. V zadnjem koraku na vrhu jajca s šivanko naredite luknjico in potegnete sukanec, da lahko mojstrovino obesite.Girlande vedno lepo popestrijo dom. V novoletnem času iz zimzelenega rastja, ob rojstnih dneh s prepletanjem pisanih papirnatih krogcev, v velikonočnem času pa se lotimo obešank s papirnatimi pirhi (ali pa katero drugo za ta čas značilno obliko, morda izrežemo zajčke ali piščančke). Ni se treba omejiti na tradicionalno barvanje z navadnimi barvicami, flomastri ali voščenkami: zakaj ne bi za spremembo barvali z brivsko peno, kar da marmornat učinek?To bo sicer ustvarilo večji nered, a tudi več zabave. Naprej izrežimo želeno število jajc, zajčkov ali podobnega. V naslednjem koraku nabrizgajte brivsko peno na pladenj (za lažje čiščenje ga prej obložite z alufolijo), jo razmažite na slab centimeter debelo ter po njej v razmikih pokapljajte različne barve, lahko uporabite akrilne, lahko tempere. Z zobotrebcem vlecite barvo v dolgih črtah sem ter tja, najprej gor in dol po pladnju, nato od leve proti desni.Zdaj pa se začne še pravo packanje. Vzemite papirnato jajce, ga položite na z barvami marmorirano brivsko peno, nekoliko potisnite vanjo in potem pazljivo odstranite. Posušite ga na časopisnem papirju. Ko bodo vsa jajca obarvana in suha, jih le še pritrdite na vrvico in obesite.