Kostanjevica na Krki: Dolenjske Benetke bodo praznovale kar 5 let!

Če so Kostanjevičani pred dvema desetletjema ob 750-letnici poskušali svoje mesto obnoviti in prebuditi, so si letos praznovanje zastavili nekoliko drugače. Jubilej bodo praznovali kar pet let, pika na i pa bo obnovljen mestni ministerialni dvorec, nekdanji farovž, torej.

Jan Strajnar, predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki, ki letos pripravlja že 5. kulturni festival FKK. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

S pomočjo številnih uglednih strokovnjakov bodo pripravili znanstveno publikacijo o kostanjeviškem mestnem pravu, ki je postalo vzorec za potrditev mestnih pravic tudi drugim kranjskim naseljem. »Iz arhivskih poročil je znano, da so drugi dolenjski in belokranjski trgi v svojih prošnjah za mestne pravice navajali kot zgled kostanjeviško pravno listino,« je dejal Andrej Smrekar, član organizacijskega odbora praznovanja 770-letnice prve omembe mesta Kostanjevica v pisnih virih.

Številne prireditve bodo potekale že to poletje, začenši 2. julija s slovesnostjo ob začetku festivala FKK (Festival kulture Kostanjevica), za katero stoji nekaj deset zagnanih mladih, ki se trudijo, da bodo v osmih dneh predstavili vrhunsko in sodobno kulturo, decentralizirano in dostopno vsem.

V Galeriji Božidarja Jakca, ki domuje v nekdanjem cistercijanskem samostanu, bodo letos uredili dve novi stalni zbirki. V sredo bodo odprli veliko retrospektivno razstavo Vladimirja Makuca, ki je dela podaril kostanjeviški galeriji, septembra pa bodo prevzeli veliko donacijo Nandeta Vidmarja. Sredi avgusta bodo na slavnostni seji občinskega sveta podpisali dogovor med občinami Novo mesto, Metlika, Črnomelj in Kostanjevica na Krki o sodelovanju pri izdaji publikacije Mestno pravo.

Drugega julija je slovesnost ob začetku festivala FKK.

Dolenjske Benetke praznujejo 770-letnico prve omembe mesta v pisnih virih, čeprav se je izraz civitas (mesto) za Kostanjevico pojavil že prej, na denarju, kovanem okrog leta 1215, nedvomen zapis Kostanjevice (Landstrass) kot mesta pa spada v leto 1252, skupaj s koroškimi mesti Šentvid, Velikovec in Celovec. S krepitvijo meščanske naselbine je mesto dobilo tudi različne pravice, tako imenovano mestno pravo.

Stari del mesta na otoku ima izjemno prostorsko danost, ki jo dopolnjujeta in nadgrajujeta urbanistična in arhitekturna podoba kraja, prepoznanega in zavarovanega kot kulturni spomenik. Na otoku ima posebno mesto nekdanji ministerialni dvorec, ki je poleg farne cerkve sv. Jakoba najpomembnejša zgradba v mestu. Gre za večstoletno zgradbo, katere zametki segajo v 15. stoletje, ko so opustili stari kostanjeviški grad iz 13. stoletja, za katerega pa ni natančnih podatkov, kje je stal, bil pa je na otoku. V tej zgradbi sta bila tudi prva šola in župnišče, leta 1958 pa je bil v vzhodnem traktu urejen Lamutov likovni salon. Zdaj je dvorec v lasti občine, ki ga želi v petih letih obnoviti in mu dati nove vsebine.

Kostanjeviško mestno pravo je bilo zgled drugim kranjskim naseljem.

Decembra letos bodo prvič zaznamovali Smrekarjeve dneve v spomin na Lada Smrekarja, kulturnega buditelja, ustanovitelja Galerije Božidar Jakac, pobudnika Forma vive in Dolenjskega kulturnega festivala. Smrekar je umrl pred letom in pol, 1. decembra 2020, prav na svoj 92. rojstni dan.

