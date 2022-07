Košnja in spravilo travinja (FOTO)

Interexport iz Potoka pri Komendi je imel 14. junija v Brezjah pri Grosupljem predstavitev strojev za spravilo krme fendt. Fendt je sicer uveljavljeni proizvajalec visokotehnoloških traktorjev, že več let pa pod blagovno znamko Fendt ponujajo linijo strojev za spravilo krme. V ponudbi imajo kosilnice, obračalnike, zgrabljalnike, pobiralne prikolice in samovozne silokombajne.

Travniška linija

Na predstavitvi smo si lahko ogledali linijo strojev od košnje pa do baliranja. Seveda za vleko in pogon priključkov za spravilo krme potrebujemo tudi traktorje. Pri Interexportu so to fendti in valtre. Oba proizvajalca traktorjev pa tudi proizvodnja strojev za spravilo krme spadajo v skupino AGCO. V skupini je več blagovnih znamk, najbolj so pri nas znane ravno Fendt, Valtra in Massey Ferguson.

250.000 variev so že izdelali pri Fendtu.

Fendtove stiskalnice za valjaste bale (ali po domače balirke za okrogle bale) se proizvajajo v nemškem Wolfenbüttlu v kompetenčnem centru AGCO za izdelavo balirk. Kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki pa nastajajo v kompetenčnem centru AGCO ​ v mestu Feucht, ravno tako v Nemčiji.

Fendt je edini proizvajalec, ki ima na vseh traktorjih brezstopenjsko transmisijo.

Traktorji fendt nastajajo v Marktoberdorfu v Nemčiji. Leta 2020 so jih proizvedli 18.650, skoraj polovica je bila prodana v Nemčijo in Francijo. Fendt je edini proizvajalec, ki ima na vseh strojih brezstopenjsko transmisijo. Menjalnik​ vario so prvič predstavili leta 1995, do leta 2016 pa so jih izdelali že 250.000. Fendt pri izdelavi traktorjev zdaj uporablja 82 odstotkov regenerativne energije.

Za pogon in vleko sprednje in zadnje bočne kosilnice fendt slicer smo videli najmočnejši traktor iz serije 700. To je fendt 724 vario, ki ima 174 kW (237 KM) nazivne moči in 181 kW (246 KM) maksimalne moči po ECE R120. Slicer so diskaste kosilnice, opremljene pa so bile tudi s prstastim gnetilnikom, ki omogoča hitrejše sušenje krme. Sprednja kosilnica z oznako 310 FQ KC odkosi 3,12 m, zadnja 3160 TLXKC pa odkosi 3,10 m. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Košnji sledita razmetavanje redi in obračanje. To sta na demonstraciji opravila valtra G 125 in obračalnik fendt lotus 770. Lotus ima 6 vrtavk in delovno širino 7,70 m, transportna širina pa je 2,95 m. V oči padejo posebni na koncu ukrivljeni prsti (žbice). Valtra G125 ima v izvedbi ECO 86 kW (115 KM) maksimalne moči, v izvedbi STD pa 93 kW (125 KM).

Zgrabljanje krme smo videli z zgrabljalnikom fendt former 1502 in traktorjem fendt 211 vario. Traktor je predstavnik najmanjše serije standardnih strojev pri Fendtu in ima 84 kW (114 KM) maksimalne moči. Vlečeni zgrabljalnik former 1502 s stranskim (bočnim) zgrabkom pa ima delovno širino od 3,6 do 6,3 (7) m. Zgrabek je lahko širok od 0,6 do 1,9 metra.

Valtra T 195 in stiskalnica za valjaste bale fendt rotana 130 F combi. Stiskalnica je kombinacije balirke in ovijalke. Premer fiksne stiskalne komore za bale je 1,25 m. Valtra T 195 pa ima maksimalno moč 143 kW (195 KM), z boost močjo pa celo 154 kW (210 KM). Navor motorja je 800 Nm (870 Nm z boost močjo).