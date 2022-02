Korona ga je zaprla, Rebecca spet odprla

V Občini Prebold je veliko zanimivih lokacij, kamor ljudje radi prihajajo. To velja tudi za vse tri hribovske domove na območju občine: Planinski dom v Mariji Reki, ki je last PD Prebold, Planinski dom na Homu, ki je ponos PD Zabukovica, in Lovska koča na Golavi, ki jo je zgradila Lovska družina Prebold. Slednja deluje že od leta 1924.

Lovski dom na Golavi je čudovita izletniška točka. Fotografiji: Darko Naraglav

Pomembni prelomnici v njihovem delu sta letnici 1958, ko so zgraditi svojo lovsko kočo na Golavi, in 1964, ko so začeli lovni turizem. Kar 48 let je za dobro počutje gostov v domu skrbela družina Novak z oskrbnico Tilčko Novak na čelu. V njenih kuharskih mojstrovinah so uživali tudi številni drugi, saj je lovski dom postal priljubljen kraj za zabave. Za Novakovimi so ga vodili drugi, zadnja oskrbnica je bila Darja Ažman, potem pa je koronakriza kočo za obiskovalce zaprla.

Ljudje so res pogrešali to destinacijo in njeno ponudbo!

Letošnjo tretjo januarsko soboto pa je na veliko veselje lovcev LD Prebold, predvsem pa pohodnikov, znova odprla vrata. Nova oskrbnica je Rebecca Trauner iz Zabukovice, ki ima dolgoletne gostinske izkušnje, zadnja štiri leta je bila zaposlena v restavraciji Brunarica jezero Braslovče ob braslovškem jezeru. S partnerjem Žigo je pomagala in dežurala na planinski postojanki na Bukovici.

»Ob izkušnjah in znanju, ki ga imava, sva se odločila, da greva v tem poslu na svoje, in tako sva zdaj oskrbnika tega res lepega lovskega doma na Golavi. Začelo se je zares in upava, da bova uspešno peljala najino podjetniško zgodbo ter s ponudbo in gostoljubnostjo zadovoljila obiskovalce. Glede na današnji obisk vidiva, da so ljudje res pogrešali to destinacijo in njeno ponudbo, zato z optimizmom zreva v prihodnost. Ob tem si želiva, da bi čim prej izzvenela ta korona in da bo lovski dom znova zaživel kot nekoč, ko tu ni manjkalo praznovanj raznih jubilejev, poročnih slavij in drugih veselih dogodkov,« je poudarila novopečena oskrbnica Rebecca.

Osrednji prostor sprejme 100 ljudi.

»Lovski dom je odprt ob vikendih, ki se začenja v petek popoldne in končuje v nedeljo zvečer. V tem času bodo v ponudbi razne kulinarične dobrote od golaža in drugih jedi na žlico do okusno pečenih jajčk, narezkov in domačih kremnih rezin,« nas je povabila prikupna Rebecca.

Lovski dom ima veliko prostora in lahko sprejme do 100 obiskovalcev v osrednjem notranjem prostoru, še vsaj toliko zunaj, kjer je še posebno lepo posedeti ob lepem in toplejšem vremenu s pogledom na dolino.