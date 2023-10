Potovanje v to metropolo bo očaralo celo družino

Čeprav gre za milijonsko in tretje največje mesto v Španiji, je ta simpatična obmorska destinacija turistično popolnoma obvladljiva in idealna za nekajdnevni pobeg. S pestro kulturno dediščino, zgodovinsko in sodobno arhitekturo, sproščenim utripom in ugodno klimo privablja vse vrste turistov, tudi družine otroki, za katere se najde kup različnih aktivnosti.

Za skok na sredozemsko obalo Iberskega polotoka je na voljo kar nekaj, tudi cenovno ugodnih, letalskih povezav z nam bližnjih letališč (denimo iz Trsta in Benetk), organizirane izlete pa redno pripravljajo tudi naše turistične agencije. Z letališča se lahko v središče mesta odpravite z metrojem ali kakšno drugo obliko javnega prevoza, nato pa staro mestno jedro zlahka tudi prekolesarite.

Koristne informacije Z letališča vas proti središču mesta odpelje metro, na linijah 3 in 5 (postaji Xativa ali Colon, vsakih 20 minut). Vožnja v eno smer stane slabih pet evrov. Valencia Tourist Card sicer turistom omogoča neomejen prevoz po mestu. Izpred vhoda na terminal vsakih 15 minut vozi tudi Aero-Bus, prav tako malo cenejši avtobus št. 150, ki pa ima več postankov do središča. V mestu je priporočljiva izposoja kolesa (približno 8 evrov na dan, pri številnih ponudnikih dobite tudi otroška kolesa, sedeže in čelade).

S kolesom pod mostovi

Kolesarjenje je zanimivo doživetje samo po sebi. Skozi središče Valencie se namreč lahko popeljete kar po izsušenem rečnem kanalu. Reko Turio, ki je nekoč redno poplavljala, so preusmerili iz mesta in v njeni strugi zasadili park. Na tej slikoviti, 10 kilometrov dolgi poti, kjer si mesto lahko ogledujete pod 19 mostovi, je obilo možnosti za postanke, piknike in razvedrilo – najmlajši bodo gotovo uživali tudi med živalmi v Bioparcu ali na slikovitem igrišču Gulliver.

Tudi zaradi ugodnih povezav je Valencia zelo priljubljena med Slovenci.

Po strugi se lahko pripeljete tudi do številnih najbolj znanih znamenitosti, med drugim do Mesta umetnosti in znanosti (Ciudad de las Artes y las Ciencias), kompleksa modernih arhitekturnih presežkov, kjer bi obiskovalec ob vsej ponudbi lahko ostal kar nekaj dni. Zgradbe, ki jih je zasnoval najpomembnejši arhitekt mesta Santiago Calatrava, namreč skrivajo kopico pestre vsebine – od muzeja znanosti, planetarija in hiše eksperimentov do operne hiše, umetnostnega središča in oceanografskega muzeja. V največjem akvariju v Evropi, v katerem vam bodo nad glavo plavali morski psi in orjaški skati, prebiva kar 45.000 primerkov vodnih živali 500 različnih vrst, zunaj pa vas bodo navdušile predstave delfinov in tjulnjev ter sprehod med pingvini, nilskimi konji in drugimi obvodnimi živalmi.

Kjer je nastala paella …

Ob Oceanograficu boste že zavonjali morje. Skozi veliko pristanišče, ki je razdeljeno na dva dela in je že od rimskih časov soustvarjalo eno najpomembnejših trgovskih postojank, se lahko napotite do širnih peščenih plaž ali pa na drugo stran, do lagune Albufeira. Le 10 kilometrov iz mesta se tam skriva naravni rezervat, kjer najdete naravo v najčistejši obliki, opazujete čudovite sončne zahode in se popeljete s čolnom do vasice El Palmar, kjer vam bodo ponudili paello, ki je nastala prav v osrčju tega parka. Tradicionalno jed iz Valencie (originalni recept poleg riža in začimb predvideva tri ključne sestavine: zelenjavo, meso in mešanico morskih sadežev), ki je postala svetovno znana specialiteta, je prav gotovo treba dati na seznam stvari, ki jih boste odkljukali na potovanju. Pri tem kajpak ne pozabite na špansko siesto, njihov tradicionalni počitek po kosilu, nekje med 14. in 17. uro, številni bari in restavracije pa se odpirajo šele po 19. uri.

Ko naročite paello, … … naj se vam ne mudi. Če želite svežo, bo priprava zagotovo trajala 30 minut in več, odvisno od vrste in obsega naročila. Tudi sicer pa je treba v tej jedi uživati počasi. … pričakujte, da boste dobili porcijo za več ljudi – tradicionalna paella v Valencii je običajno primerna za štiri osebe osebe, v restavracijah jih večinoma strežejo minimalno za dve. … vam ne bodo prinesli krožnikov, temveč boste jedli kar iz ponve, ki vam jo bodo postavili na sredino mize. … si naročite tudi kozarec vina. Če izberete tradicionalno valencijsko paello s piščancem in zajcem, se bo z njo dobro podala kakšna rdeča španska sorta kot sta Tempranillo ali Garnacha.

Med vonje in okuse

Sicer pa se za razvajanje brbončic lahko podate v katerega od številnih tapas barov, če ste jutranji tip in boste v trgovinah in kavarnah zaman iskali zajtrk, pa je najbolje, da obiščete kar osrednjo tržnico in hkrati obkljukate še eno od večjih zanimivosti v Valencii. Z več kot 300 stojnic vas bodo pozdravili raznovrstni vonji in okusi, pokusite lahko različne prigrizke (tapase), med tradicionalnimi jedmi tudi ibersko šunko in klobasice, za posladek pa churros (cimetovo pecivo iz ocvrtega testa). Tudi brez dobre kapljice v Valencii ne gre, še posebno ne tradicionalne sangrie.

Žive tudi bikoborbe

V središču starega dela mesta je še mnogo kulturnozgodovinskih spomenikov, poznogotska katedrala La Lonja, katedrala na Plazi de la Reina, za enega najlepših pa veljajo dvojna vrata Torres de Serranos, ki ponazarjajo glavni izhod proti Barceloni. Živahen mestni utrip boste začutili na največjem trgu Plaza del Ayuntamiento, precej drzen odmerek španskega temperamenta pa vas čaka v areni za bikoborbe, ki so še vedno izjemno dobro obiskane (za vstopnico je treba odšteti najmanj okoli 100 evrov), najboljši matadorji pa uživajo status rock zvezdnikov. Toda pozor, če si boste bikoborbo ogledali v živo, se pripravite na krvave prizore, ki naj vam ne pokvarijo slike sproščenega in prijetnega mesta za vsakogar.

V največjem akvariju v Evropi, v katerem vam bodo nad glavo plavali morski psi in orjaški skati, prebiva kar 45.000 primerkov vodnih živali 500 različnih vrst.

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Jesenske počitnice.