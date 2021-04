Korejski električni napad

Zanimiva sorodnika

Armaturna plošča ioniqa 5 izraža minimalističen slog. FOTO: Hyundai

Prostor, moč in doseg

Kia EV6 je prvi Kijin izdelek s posebne električne platforme. Napoveduje velike sposobnosti. FOTO: Kia

Visoka napetost in ekspresno polnjenje

Dvo- ali štirikolesni pogon, dve izvedbi zmogljivosti akumulatorja.

430 kW moči bosta razvila elektromotorja pri GT izvedenki kie EV6.

Korejski avtomobilski koncern Hyundai-Kia je s svojimi električnimi modeli že doslej dokazoval, da zmore pripraviti izdelke, ki so vsaj po dosegu med najboljšimi na trgu. Pred časom so tako kot vsi tekmeci napovedali povsem novo platformo za te avtomobile, prva pa bosta s te osnove (E-GMP) pripeljala hyundai ioniq 5 in kia EV6.Najprej nekaj o Kijinem novincu, ki so ga podrobneje predstavili te dni. Edino dolgočasno je ime – precej pusta črkovno-številčna oznaka EV6. Gre za električni avtomobil z dolžino 469 cm, medosje znaša 290 cm, stranska linija kaže na oblikovno mešanico kombilimuzine in športnega terenca, da je ob akumulatorjih v dnu še dovolj prostora za glave potnikov, pa zaradi zračnega upora vse skupaj le ne previsoko. Zunanje poteze so nenavadne, spredaj se ta kia, katere oblikovanje pozdaj narekuje, poslavlja od doslej uveljavljene maske s t. i. tigrovim nosom, zadaj je še bolj posebna, s postavitvijo in obliko luči.Podobno velik je Hyundaijev tehnični sorodnik ioniq 5, ki so ga razkrili pred nekaj tedni. Podobo je narekoval, ki je nekoč risal lamborghinije, danes pa usklajuje slogovni pristop vseh znamk v korejskem koncernu. Mere sicer niso enake (dolžina 463 cm, medosje je s 300 cm kar nekaj daljše), nasprotno, kot se pogosto zgodi v koncernskih modelih s sorodno tehniko, ioniq 5 na pogled deluje drugače, slog spominja na nekdanje avtomobile, sam sem pomislil na legendarno lancio delto.Oba modela imata sodobno zasnovano armaturno ploščo, a se ti vsaj po fotografijah sodeč prav tako razlikujeta. Oba prtljažnika sprejmeta okoli 530 litrov, imata še manjši prostor pod sprednjim pokrovom (frunk), kamor gre, odvisno od pogona, še nekaj deset litrov.V dnu je akumulatorski sklop iz litij-ionskih celic, ki ima pri kii zmogljivost 77 ali 58 kWh, pri ioniqu pa 73 ali 58 kWh. Lahko imata enega ali dva električna motorja in pogon le na zadnji kolesni par ali pa štirikolesnega. Doseg bo največji pri izvedbi z zadnjim pogonom in večjim akumulatorjem, po novem merilnem standardu do 500 km, po oceni portala EV Database realno čez 400 km. Naj povemo, da so se doslej električni modeli obeh znamk (kia soul in niro EV, hyundai kona electric) izkazali z zelo ekonomično porabo energije in dobrim dosegom.Kia EV6 se ponaša s še posebno nabrito izvedbo s pristavkom GT, skupna moč dveh motorjev je 430 kW, pospešek z mesta do stotice je le 3,5 sekunde. Kot pišejo pri Autocaru, naj bi se ta nadvse zmogljiva pogonska različica pozneje znašla v še enem Hyundaijevem modelu, ioniqu 6. Občutek je, da poskuša korejski koncern tako Tesli kot morda še bolj Nemcem in Porscheju pokazati, da imajo tudi oni zelo zmogljive adute.Vodja centra za raziskave in razvoj celotne skupine Hyundai-Kia(nekoč je razvijal beemveje) je že na prvi predstavitvi nove električne platforme zatrdil, da se je njihov električni motor zmožen zavrteti s kar 22.000 vrtljaji na minuto, skupaj z različnimi izboljšavami naj bi pripomogel tudi k manjši porabi energije.Oba predstavljena avtomobila imata 800-voltni visokonapetostni sistem, tako kot denimo porsche taycan ali audi e-tron GT, kar bo omogočilo uporabo najhitrejših polnilnic, če bomo do njih seveda prišli, a ju bo mogoče polniti tudi pri napetosti 400 voltov. Kot smo že pisali, se je koncern Hyundai-Kia nedavno pridružil skupini proizvajalcev (med njimi sta denimo Volkswagen in Ford), ki razvijajo evropsko mrežo superhitrih polnilnic v okviru blagovne znamke Ionity.Kot prvi pa se korejski koncern hvali, da imata predstavljena avtomobila z integrirano krmilno enoto polnjenja na voljo funkcijo vehicle-to-load (V2L), s katero lahko električni porabniki, na primer v domači hiši, porabljajo energijo iz akumulatorja avtomobila, prav tako naj bi bilo na ta način mogoče polniti drugo električno vozilo.Opisana modela po marsičem delujeta kot velik korak naprej, a moramo le zapisati še kaj manj navdušujočega. Najprej seveda o ceni, ki vsaj po prvih signalih ne bo ravno nizka. V Britaniji se cenik začne pri 48 tisoč evrih. Slovenska zastopnika obeh znamk, KMAG za Kio in Hyundai Avto Trade, teh odločilnih podatkov še nimata, toda novinca utegneta biti dražja od vsega, kar smo doslej električnega poznali pri obeh znamkah.Druga stvar je, da je prihod obeh predviden jeseni, seveda pa so letos na marsikaterem področju zamude zaradi prepočasne dobave sestavnih delov. Hyundai poleg tega rešuje še težave z dosedanjimi modeli, merimo na globalni vpoklic električnega modela kona zaradi nekaj primerov vžiga akumulatorja.