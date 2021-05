Korak proti zgornjemu razredu

makro

Telefoto v srednjem razredu

Štirioka kamera ima telefoto zrklo s trikratno optično povečavo.

Zvok in slika

3x

optični zum je novost v srednjem razredu.

Drži in drži

A72 se lahko pohvali z odličnim 90-herčnim amoled zaslonom.

Ko človek prebira specifikacije tegale novega samsunga, se vpraša, zakaj bi človek sploh kupoval premijske telefone, če pa že zgornji srednji razred toliko ponuja. Gre le še za stvar prestiža?Samsung galaxy A72 ima v bistvu vse, kar potrebuje tudi zahtevnejši uporabnik: velik 6,7-palčni amoled zaslon z 90-herčnim osveževanjem slike, precej hiter procesor, 6 GB delovnega pomnilnika, 128 GB shrambe, prostor za spominsko kartico micro sd, četverooko kamero, ki ima tudi telefoto zrklo s trikratnim optičnim zumom, silno baterijo s hitrim polnjenjem, za nameček pa je še vodoodporen.V srednjem razredu smo se že nekako navadili na štirioke kamere, pri čemer gre po navadi za kombinacijo glavne širokokotne kamere, ultra širokokotne kamere, makro kamere in globinskega senzorja, pri A72 pa so se znebili slednjega in v telefon vdelali pravo pravcato telefoto kamero s trikratno optično povečavo, pri čemer glavna in telefoto kamera obvladata samodejno ostrenje in imata optični stabilizator slike. S takšnim naborom kamer je A72 zelo blizu premijskim telefonom, a treba je priznati, da imajo tisti najdražji telefoni po navadi večje in občutljivejše senzorje, pa tudi sama optika je kakovostnejša.No, galaxy A72 je zmožen posneti odlične slike, kombinacija ultra širokokotne (12 MP), širokokotne (64 MP), telefoto (8 MP) in makro (5 MP) kamere pa samo še poveča njegovo uporabnost in prilagodljivost. Dobro se odreže tudi v slabših svetlobnih razmerah, čeprav se nočne fotografije ne morejo primerjati z zgornjim razredom.Tudi video pri ultra visoki ločljivosti 4K je dober, pri čemer še posebno prav pride optična stabilizacija slike. Zelo koristna je prav tako funkcija zajemanja fotografij med snemanjem 4K-videa; slike se shranijo v ločljivosti 8 MP. Prednja kamera ima konkretnih 32 milijonov točk in v dobri svetlobi dela dobre selfieje.Samsung telefone serije A že nekaj let opremlja z odličnimi amoled zasloni, ki so res korak pred konkurenco (vsaj v tem razredu), modelu A72 pa je dodal še hitrejše osveževanje slike z 90 Hz. To pomeni, da bo premikanje po 17-centimetrskem zaslonu še gladkejše in lepše.Zelo dobrodošla sta stereozvočnika, poskrbita namreč za precej spodoben zvok, ki se ne popači tudi pri najvišji glasnosti. Da se stvari ne zatikajo, skrbi Qualcommov snapdragon 720G v navezi z zelo spodobnimi šestimi gigazlogi spomina. Zmogljivosti so nekako primerljive s predlanskim premijskim modelom S10.Korejski inženirji so v dokaj tanko stekleno-plastično ohišje z aluminijastim ogrodjem spravili zajetno baterijo s kapaciteto 5000 mAh, kar pomeni, da bo telefon zdržal tudi dva dneva normalne uporabe. Ko pa mu bo začelo zmanjkovati moči, se bo s priloženim 15-vatnim napajalnikom napolnil v slabi uri in pol, še hitreje pa bo šlo s 25-vatnim polnilnikom; le brezžičnega polnjenja ne podpira. Vhod ​USB-C je zdaj že standard, A72 pa ima tudi klasičen analogni zvočni izhod.Na njem je naložen operacijski sistem one UI 3.1, ki temelji na Googlovem androidu 11. Dosedanji imetniki samsungov se bodo takoj znašli, drugi pa tudi ne bodo imeli težav, razen androidnih puristov, ki prisegajo na nenačičkan in nenastlan čisti android. Pa še vodoodporen je po standardu IP67, kar pomeni, da zdrži pol ure meter globoko. Galaxy A72 je zelo dober telefon, za katerega je treba v prosti prodaji odšteti okoli 470 evrov, če pa ga vzamemo pri kakem mobilnem operaterju in se vežemo za dve leti, pa bo stal le dobre tri stotake.