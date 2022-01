Koper podira turistične rekorde

V minulem letu so po podatkih turistične takse zabeležili dobrih 109 tisoč prihodov (za primerjavo: v letu 2020 dobrih 76 tisoč, leta 2019 pa dobrih 99 tisoč) in skoraj 327 tisoč nočitev (leta 2020 dobrih 257 tisoč, leta 2019 pa 262 tisoč). Povprečna doba bivanja v letu 2021 je znašala 2,99 dni, razmerje med domačimi in tujimi gosti pa je bilo 60 – 40 (približno 60% odstotkov domačih in 40% tujih gostov). Preberite na Polet.si