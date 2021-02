Kopalnica – dišeča oaza

Redno zračenje je prvi korak do občutka svežine v kopalnici, če nimate okna, pa vključite ventilacijo. FOTO: Ablokhin/Getty Images

Suhe brisače

Dobrodošla eterična olja



Poskrbite za odtoke

Skrbeti za lepo in čisto kopalnico ni vselej preprosto. Kajti dejstvo je, da se v prostoru, v katerem skrbimo za osebno higieno, hitro pojavi nered. Tu so še vlaga, plesen in vodni kamen, ki neredko kazijo videz.Skratka, čiščenje kopalnice ni lahka naloga. Tudi ko je ta opravljena, v njej rad ostane neprijeten vonj, ki izniči trud. Na srečo obstajajo načini, s katerimi lahko težavo premagate in poskrbite, da kopalnica ne bo le čista, temveč tudi dišeča oaza doma. Tu je nekaj res preprostih, a še kako učinkovitih nasvetov.Vlažne brisače, ki po prhanju ali umivanju ostanejo v kopalnici, začnejo prej ali slej oddajati vonj po zatohlem. Če želite imeti prijetno dišečo kopalnico, poskrbite, da se bodo brisače po uporabi povsem posušile: obesite jih na zrak ali na radiator ter jih, seveda, redno perite.Soda bikarbona ni le idealno naravno čistilo, temveč pomaga tudi pri zagotavljanju prijetnega vonja v prostoru. Nasujte jo v odslužene bombažne nogavice in te položite v omare z brisačami, kozmetiko ali drugimi pripomočki. Učinek bo dvojen: soda bo vpila odvečno vlago in zagotovila daljšo uporabnost izdelkov, hkrati pa bo iz okolice pregnala neprijetne vonjave, in vsakič, ko boste odprli omare, vas bo pozdravila svežina.Če boste prej omenjeni sodi dodali nekaj kapljic izbranega eteričnega olja, bo kombinacija v kopalnici ustvarila prijetno dišavno noto. Preprosto dišavo za prostor lahko izdelamo tudi tako, da na kosme vate nakapljamo nekaj kapljic izbranega olja, z njimi napolnimo posodice ter jih razporedimo po prostoru.Da se iz smetnjaka ne bi širil neprijeten vonj, nekaj kosmov odišavljene vate položite na njegovo dno. Z eteričnimi olji lahko odišavite tulec toaletnega papirja: nakapljajte ga na notranjo stran in zapeljiv vonj se bo sproščal pri vsaki uporabi. Najpriporočljivejša eterična olja za kopalnico so sivkino, olje čajevca, limone ali evkalipta.Ščetka, s katero čistite straniščno školjko, naj ne bo obsojena na neprijetne vonjave. V resnici lahko prav z njo poskrbite za dišečo kopalnico. Potem ko očistite školjko, jo dobro splaknite, posušite in nanjo nakapljajte eterično olje po izbiri. Do naslednje uporabe bo aromatizirala celotno kopalnico.Odtoki so velikokrat izvor neprijetnega vonja v kopalnici. Vanje zato občasno nasujte sodo bikarbono ter jo prelijte z alkoholnim kisom. Počakajte uro, nato pa odtoke splaknite z vrelo vodo.Redno zračenje kopalnice je nedvomno ključ do prijetnega vonja v njej. Če ima okno, ga odprite po vsakem prhanju, kopanju ali ko se vam zazdi, da prostor potrebuje zračenje. Če okna nima, večkrat vklopite ventilacijo, če je kopalnica tudi brez te, pa si pomagajte z razvlaževalnikom zraka, ki bo iz prostora odstranil vlago ter tako znižal tveganje za vonj po plesnivem in zatohlem.