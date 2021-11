Končuje se kraški mesec

Jesen je na Krasu najlepši letni čas, saj se narava obarva v številne odtenke rdeče, v kleteh zori vino in miza postreže z opojnimi okusi domačih pridelkov. Legenda pripoveduje, da je Kras nastal, ko se je bogu strgala vreča s kamenjem, ki ga je hotel stresti v morje. Kamen je na Krasu ostal in danes ponosno razkazuje svoje bogastvo.

Za obisk Krasa je en dan zagotovo premalo, še do jutri pa imate čas, da izkoristite ponudbo v okviru Meseca kraške kuhinje: 19 kmetij, gostiln, vinarjev, proizvajalcev suhih mesnin, pridelovalcev lokalnih dobrot in tudi ponudnikov prenočitev z zajtrkom goste vabi na degustacije dobrot.

Jeseni je naravnost očarljiv. Foto: Visit Kras

Eden od ponudnikov je Turistična kmetija Škerlj v vasi Tomaj na gričku Tabor, ki je po prepričanju mnogih srce Krasa, saj tukaj dozori najboljši teran zaradi posebne rdeče zemlje, imenovane terra rossa (jerovica). Gre za kraj popolnega oddiha z nastanitvijo v zavetju stoletne domačije z vrhunsko tradicionalno kulinariko. Sadje in zelenjavo pridelujejo na lastnem vrtu, za vse jedi uporabljajo še svoje vino, suhomesne izdelke, med in druge pridelke lastnega kmetovanja.

Pri pripravi jedi se zanašajo na tradicionalna kraška izročila in lastne recepte, v katerih so odklenili marsikatero skrivnost dobre kulinarike. Ko se okrepčate z njihovimi domačimi dobrotami, vam priporočamo, da se odpravite v eno najlepših kraških vasic.

Volčji Grad obiskovalce očara z značilno arhitekturo in čudovitimi arhitekturnimi detajli, izklesanimi iz kamna. V vasi najdete čudovito oblikovane portale, imenovane kalone, vodnjake, okvirje oken, kamnite žlebove in različne kamnite okraske. V neposredni bližini si oglejte ostanke mogočnega utrjenega obroča gradišča Debela griža, ki velja za najslikovitejše in najbolj ohranjeno nižinsko prazgodovinsko gradišče na Krasu. Gre za ostanke iz bronaste in železne dobe, verjetno iz 8. stoletja pred našim štetjem.

Griček Tabor je po prepričanju mnogih srce Krasa.

Utrjeno naselje je vsebovalo najmanj 13.000 ton kamenja in je predstavljalo središče vseh okoliških gradišč. Če bi želeli podrobno spoznati zgodbo o življenju na gradiščih, vam priporočamo, da pokličete tamkajšnjega lokalnega vodnika, ki vam bo razodel skrivnosti tamkajšnje arhitekture. V kraški vrtači boste lahko okušali primorsko mineštro, poustvarjeno po arheoloških spoznanjih iz življenja v gradiščih. Po prazgodovinskem izletu se odpravite na degustacijo vrhunske kulinarike.

Še jutri imate čas, da izkoristite ponudbo v sklopu Meseca kraške kuhinje.

V Špacapanovi hiši že več kot 40 let skrbijo za ohranjanje tradicije kraške kulinarike in jo obenem vodijo v moderne čase. Njihove jedi temeljijo na prvovrstnih kraških sestavinah, ki jih večinoma pridelajo in vzgojijo sami. Česar nimajo ali jim zmanjka, dobavijo od najbližjih kmetov. Filozofija njihove kuhinje je zelo preprosta – iz najkakovostnejših lokalnih sestavin ustvariti najboljše okuse. Če boste utrujeni po celodnevnem raziskovanju Krasa, lahko v Špacapanovi hiši prenočite.

Zjutraj vas bo pričakal zajtrk gospe Ade, ki vas bo razvajala z mesninami iz Špacapanove hiše, Zidaričevo skuto in jogurtom, sveže pečenim domačim kruhom iz moke, mlete na kamnu, domačim maslom, marmeladami, domačimi sokovi, čajem, vodo in seveda z dišečo kavico.

Ne gre brez pršuta in terana. Foto: Visit Kras

V Špacapanovi hiši vam med drugim postrežejo jajce v gnezdu, v katero nalijejo vročo govejo juho. Foto: Špacapanova hiša

Špacapanova hiša že 40 let skrbi za tradicijo kraške kulinarike, sestavine večinoma pridelajo in vzgojijo sami. Foto: Špacapanova hiša