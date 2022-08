Končno v Kamniku: jubilejne narodne noše

Drugi konec tedna v septembru je v Kamniku tradicionalno rezerviran za oblačilno in kulturno dediščino. Na letošnjih 50. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, ki bodo potekali od 9. do 11. septembra 2022 v središču mesta Kamnik, si bodo obiskovalci lahko ogledali narodne noše iz vseh slovenskih regij ter bratskih občin in nastope folklornih skupin.

Organizatorji pa so pripravili nekaj novosti. Vrhunec festivala ostaja tako imenovana povorka narodnih noš, ko se bo v nedeljo, 11. septembra, ob 15. uri skozi središče mesta sprehodilo okoli 2000 posameznikov, skupin in konjskih vpreg. Ogledal si jo bo tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo slavnostni govornik. Prav tako pomemben del programa ostajajo nastopi na glavnem odru in živahen sejem bogate ponudbe domače in umetnostne obrti na Šutni.

»Ker želimo festival nadgraditi v počastitev jubilejne izvedbe, smo pripravili spremembe, hkrati pa s programskim odborom in vodjem organizacijskega odbora Tonetom Ftičarjem dodali nekaj novosti.

11. septembra se bo po mestu sprehodilo okoli 2000 v noše odetih.

Tako bodo letošnji Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine potekali predvsem v znamenju unikatnosti, edinstvenosti tega tradicionalnega festivala nacionalne vrednosti, ki mu namenjamo poseben poklon z vrnitvijo h koreninam in čaščenjem bogate oblačilne dediščine, ki smo ji organizatorji ob slavnostni priložnosti posvetili posebno pozornost pri izvedbi,« pravi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.