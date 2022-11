Končno se bomo lahko to zimo ogrevali ceneje

Po zadnjih ocenah Zveze potrošnikov Slovenije ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo klimatska naprava Daikin Perfera, ki omogoča nizko začetno naložbo, majhno porabo električne energije in nizke vzdrževalne stroške. Razlogov za ogrevanje s klimatsko napravo je še več.

Klimatska naprava za ogrevanje

Razlogov za ogrevanje s klimatsko napravo je veliko. Na prvem mestu je zagotovo dejstvo, da gre v tem trenutku za najugodnejši način ogrevanja, ki ima nizko začetno naložbo, majhno porabo električne energije in nizke vzdrževalne stroške. Druge lastnosti, ki klimatske naprave uvrščajo med vse bolj priljubljen način ogrevanja, je dolga življenjska doba, hitra montaža, enostavna uporaba in upravljanje, tiho delovanje ter tudi skrb za kakovost zraka v notranjih prostorih. Napredna tehnologija Daikin Flash Streamer namreč omogoča čiščenje zraka, kar je posebej primerno za ljudi z alergijami in težavami z dihali. Enostaven nadzor nad klimatsko napravo omogoča vgrajen Wi-Fi vmesnik, ki se upravlja s pametnim telefonom od koder koli in kadar koli.

Enostavna montaža

Klimatske naprave so primerne za montažo v vseh bivalnih prostorih vsakega doma. Daikin Perfera je zaradi svojega tihega delovanja z zvočnim tlakom zgolj 19 dB primerna tudi za montažo v spalnicah in otroških sobah, kjer njeno delovanje med počitkom ne bo moteče. Sama montaža naprave je hitra in preprosta, saj jo usposobljen monter klimatskih naprav namesti le v nekaj urah. Pri montaži ne gre za večje posege v prostor, zato se klimatske naprave lahko montirajo v hiše, stanovanja in poslovne prostore. Pri tem pa ni ovira niti način ali letnica gradnje objekta.

Perfektna za ogrevanje

Daikin Perfera navdušuje s svojo funkcijo »heat boost«, ki omogoča kar 14 odstotkov krajši čas pri doseganju nastavljene temperature pri ogrevanju kot druge klimatske naprave. Zaradi te lastnosti je primerna za ogrevanje celotno kurilno sezono kot primarni vir ogrevanja, saj s pomočjo ventilatorjev prostor hitro zapolni s prijetno toploto. Pogosto pa se uporablja tudi kot sekundarni vir ogrevanja, predvsem v jesenskem in spomladanskem obdobju, ko temperature najbolj nihajo in je potrebno le občasno hitro in učinkovito ogrevanje. Ta model navdušuje še s funkcijo 3D zračnega toka, ki skrbi za optimalno razporeditev izpihanega zraka, in senzorjem gibanja, ki samodejno usmerja direkten tok zraka stran od ljudi.

FOTO: Airabela

Daikin Perfera je zmagovalka

Zveza potrošnikov Slovenije že vrsto let zapored izvaja teste klimatskih naprav, pri čemer ocenjuje njihovo učinkovitost, hrupnost, vsestransko uporabnost, priročnost in enostavnost navodil. Letos je najboljšo skupno oceno dosegla klimatska naprava Daikin Perfera, ki je zasnovana tako, da zagotavlja zanesljivo in učinkovito hlajenje in ogrevanje notranjih prostorov. Zaradi najsodobnejše tehnologije in vgrajene inteligence ima ta klima najvišjo sezonsko učinkovitost tako pri hlajenju kot ogrevanju (A+++). Skupek teh lastnosti vpliva na udobje vseh članov gospodinjstva, kjer se uporablja, zato sodi med bolj priljubljene modele klimatskih naprav, ki so v Sloveniji trenutno na voljo.

Lepota je v zraku Podjetje Airabela je pooblaščen distributer proizvodov blagovne znamke Daikin v Sloveniji in ponuja projektantom, investitorjem, monterjem ter njihovim strankam bogato izbiro visokokakovostnih klimatskih naprav, toplotnih črpalk in z njimi povezanih storitev. Za nasvete glede maksimalnega bivalnega udobja in izbor primerne klimatske naprave za svoje prostore se lahko obrnete na Airabeline strokovne svetovalce.

Naročnik oglasne vsebine je Airabela d.o.o.