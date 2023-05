Konceptualni električar: prihaja Alpine A290 beta

Francoska znamka Alpine je pred dnevi razkrila model A290 beta, prihodnji kompaktni električni športni avtomobil segmenta B nove dobe. Njegova zunanjost nakazuje videz prihodnjega serijskega modela, notranjost s tremi sedeži – voznik sedi v sredini – pa je bolj konceptualna. Prototip, dolg 4,05 metra, širok 1,85 metra in visok 1,48 metra, napoveduje iskriv in okreten serijski avtomobil z majhno medosno razdaljo in širokima kolotekoma, kar obeta športno vožnjo pri kar največji stabilnosti pri visoki hitrosti.

Posebne pnevmatike so ekskluzivno za ta avtomobil razvili skupaj z Michelinom, školjkasti sedeži pa so v celoti izdelani iz surovega ogljikovega kompozita in opremljeni z dirkaškimi varnostnimi pasovi znamke Sabelt. Armaturna plošča je oblikovana kot puščica, da izpostavi sredinski položaj voznika, hkrati naredi vtis hitrosti, zmogljivosti in vozniku daje občutek popolnega nadzora. Volan ima vrsto posebnih funkcij, vključno z gumbom za prehitevanje z oznako OV (overtake), ki omogoča povečanje moči za deset sekund, za ustavljanje pa bodo skrbele štiribatne Brembove zavorne čeljusti. Ko bo električni alpine enkrat prišel v serijsko proizvodnjo, naj bi ponujal dve moči elektromotorjev: 160 in 200 kW.