Kompaktni šved za urbano džunglo

Digitalna armaturka

Prtljažni prostor meri v osnovi 460 litrov.

Koristni voznikovi pomočniki

Volvo XC40 D4 AWD A inscription

Motor: štirivaljni dizelski motor

Gibna prostornina: 1969 cm3

Največja moč: 140 kW (190 KM) pri 4000 vrt./min

Največji navor: 400 Nm pri 1750–2500 vrt./min

Pogon: štirikolesni pogon, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1735 kg

Mere (D/Š/V): 4425/1863/1658 mm

Medosna razdalja: 2702 mm

Prostornina prtljažnika: 460–1336 l

Posoda za gorivo: 54 l

Najvišja hitrost: 210 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 7,9 s

Poraba goriva: 5,0 l/100 km

Izpust CO2: 131 g/km

Uradni zastopnik: VCAG, d. o. o.

Maloprodajna cena: 49.698 evrov (testni 61.161 evrov)

Euro NCAP: *****

Zadaj ni za visokorasle

Uglajen, a živahni dizel

Volvo XC40 je najmanjši suv iz Volva s samosvojo zunanjostjo. FOTOGRAFIJE: Blaž Kondža

Zunanjost volva XC40 sledi hišni filozofiji oblikovanja, a je dovolj svojstvena, da ga bomo ločili od njegovih večjih bratov. Pri Volvu se že dolgo držijo pravila manj je več in tako je oblikovana tudi notranjost XC40. Je pa morda armaturna plošča korak bliže trenutno splošno veljavnim oblikovalskim postulatom, kot je za volve veljalo v preteklosti. Za ta konfekcijski vtis ima zaslugo predvsem velik osrednji zaslon v obliki tablice, saj imajo podobne rešitve številna druga vozila. So pa XC40 namenili nekaj funkcionalnih rešitev, denimo praktični smetnjaček v sredinski konzoli, ki ga enostavno vzamemo ven in izpraznimo.V premijskem razredu in pri najvišjih opremskih paketih – takšen je bil tudi v testnem XC40 – smo že vajeni, da klasične merilnike zamenjajo digitalni zasloni, ki omogočajo več konfiguracij prikazov, tako da to v tem volvu ni (več) velika novost; je pa ločljivost na inštrumentnem prikazovalniku in osrednjem zaslonu odlična. Ob tem, da je večina nastavitev vozila in asistenčnih sistemov dostopna prek menijev na osrednjem zaslonu, sem pogrešal poseben (in takoj dostopen) gumb za vklop/izklop nekaterih pogosteje uporabljenih funkcij.Testno vozilo je imelo veliko asistenčnih sistemov, med katerimi pa je tudi nekaj takšnih, za katere je treba doplačati. Takšen je denimo radarski tempomat z dodano funkcijo samodejnega krmiljenja, ki deluje zelo dobro in omogoča že delno samodejno vožnjo. Edino, kar sem opazil, je, da med vožnjo v zastoju pušča (pre)velik razmak med našim avtomobilom in tistim pred nami. Seveda pa to ni edini koristni asistenčni sistem, s katerim je bil opremljen testni volvo. Tu je bil še sistem nadzora mrtvega kota ob vozilu, pa opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji ter kompleksen sistem kamer, ki omogočajo običajne poglede na vse strani – tudi 360-stopinjskega. Ker ima XC40 zelo zajeten zadnji stebriček, so kamere več kot dobrodošel kos opreme.Ob vrhunski ergonomiji, ki razvaja voznika in sopotnika, pa je nekoliko manj atraktivno sedenje na zadnjih sedežih, saj imajo razmeroma kratko sedalno površino, pa tudi vstopanje skozi razmeroma ozka vrata v drugi vrsti je za nekoliko višjerasle potnike neudobno, da ne rečem težavno. Po drugi strani je korektno velik prtljažni prostor s 460 litri, katerega uporabnost povečata dvojno dno in dvotretjinsko zlaganje naslonjal zadnjih sedežev.Kako se vozi volvo XC40? Njegov 2,0-litrski turbodizel spada med boljše primerke. Zmore živahnih 140 kilovatov največje moči, ki se prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na vsa štiri kolesa. Njegovi konji niso prav nič dizelsko robati, tudi če vozimo v dinamičnem voznem programu. Poleg tega lahko s priročnim gumbom na sredinski konzoli izberemo še varčni (eco), udobni in terenski (off road) vozni program. Terenski program je aktiven le pri nižjih hitrostih (do 40 km/h). Na tem mestu naj omenim, da tudi udobni način ponudi dovolj dinamičnosti, predvsem pa je volvo v njem lepo požiral različne neravnine in včasih deloval prijetno plavajoče, čeprav ni imel zračnega vzmetenja. Glede na odlične zmogljivosti – testni še ni imel elektronsko omejene končne hitrosti na 180 km/h – tudi poraba goriva ni pretirana, saj smo med testnimi vožnjami na 100 kilometrov dosegli povprečje 7,7 litra. Samo cena testnega primerka, ki je imela kopico doplačljive, a tudi koristne opreme, ni ravno pisana na kožo slovenski denarnici.