Kompaktni suv z dovolj prostora: Mazda CX-30 ni samo za v mesto (FOTO)

Načeloma naj bi bili športni terenci večji od kombilimuzin, toda mazda CX-30 dokazuje, da lahko tudi z manj centimetri dolžine kot pri mazdi 3 ponudi dovolj potniškega in tovornega prostora. V testniku ni manjkal niti motor e-skyactive X, na katerega pri Mazdi veliko stavijo. Štirikolesni pogon Že preden smo avtomobil prevzeli na test, smo bili veseli dvojega: da ima CX-30 samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Tako ga lahko brez težav zapeljete tudi po bolj neurejenih poteh in spolzkih podlagah, enako v snežnih razmerah, ki so nam letos grozile še sredi aprila. Po drugi strani je z dolž...