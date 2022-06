Kompaktni projektor: to je kombinacija projektorja in pametnega zvočnika

Videoprojektorji so v zadnjih časih z vsesplošno prisotnostjo velikih ravnih zaslonov, pri katerih si lahko vsakdo privošči dobro sliko že za majhen denar, postali precej nišen izdelek.

Minimalistični daljinec

Vidimo jih v bistvu le še na predavanjih ali javnih dogodkih, ko je treba večji skupini ljudi predstaviti kak videoposnetek ali preglednice, iz domače uporabe pa so skoraj izginili. Kdo pa ima čas s postavljanjem projektorja na stojalo, nastavljanjem platna oziroma odmikanjem slik s stene in nato po možnosti še s finim uravnavanjem slike.

Tale Samsungov freestyle pa je drugačen. Že cilindrična oblika je nenavadna, stvarca je kompaktna in prenosna, nastavljanje je strašno enostavno, saj poteka prek pametnega telefona, postavimo pa ga lahko tako rekoč kamor koli, saj bo samodejno prilagodil tako kot kot ostrino slike.

Samsung priporoča, da se freestyle uporablja na razdalji od 80 do 266 cm, kar v praksi pomeni od 30- do 100-palčno (od 76 do 254 cm) diagonalo slike. Seveda projektor najbolje deluje v zaprtem prostoru, še posebno v zatemnjenem; pri dnevni svetlobi bo slika bolj slabo vidna. Čudežev pač ne more delati.

Dobra slika

Slika, ki jo freestyle projicira na steno ali platno, je precej dobra. Najvišja svetilnost projektorja je 550 lumnov, kar v praksi pomeni, da bomo optimalno sliko imeli nekako do razdalje 186 cm, s čimer dobimo 70-palčno oziroma 178-centimetrsko sliko.

Sam prilagodi projicirano sliko. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Kar je dlje, je slabše osvetljeno; v temi bo še šlo, podnevi pa bo slika vidno slabša. V dobrih razmerah freestyle kar preseneti z živahnimi barvami in dobrimi kontrasti. Slika je svetla in ostra, pa čeprav je »le« v polni visoki ločljivosti (1080p). Edini problem je črnina, ki je vedno malce sivkasta. A dobro, to je ultra prenosni projektor, kjer je na prvem mestu uporabnost in ne toliko vrhunska kakovost slike v ultra visoki ločljivosti 4K in z odlično črnino.

Koga zna nekoliko motiti tudi svetlejši rob okoli projicirane slike, ki je seveda manj viden pri svetlejšem prostoru in bolj opazen v temi.

Dober zvok

Freestyle ima vgrajen tudi zvočniški sistem, ki naj bi poskrbel za »360-stopinjski zvok«. In dejansko zvok ni slab, pri čemer napredna tehnologija poskrbi za široko zvočno sliko, ki se dobro obnese tako pri filmih kakor pri glasbi. V filmskem načinu zvočni sistem proizvede soliden zvok, ki ne razočara niti s količino basov, pa čeprav je projektor precej majhen, ojačevalnik zvoka pa je le petvaten.

20.000 ur delovanja naj bi prenesla sijalka.

Dobri basi poskrbijo tudi za prijetno izkušnjo pri poslušanju glasbe (oziroma gledanju glasbenih spotov). Tistega pravega širokega stereozvoka sicer ne bomo doživeli, a preprosta pop glasba se sliši prav fino, malce težav ima z bolj kompleksnimi zvočnimi podobami klasične glasbe ali težjih rockovskih zvrsti.

Enostavna uporaba

Projektor lahko upravljamo s priloženim minimalističnim daljincem ali pa prek Samsungove mobilne aplikacije smartthings. V projektorju, ki se brez težav poveže z domačim wi-fijem, je naložen operacijski sistem tizen, ki ga dobro poznamo s Samsungovih televizorjev. Skratka, pregledno in učinkovito.

Freestyle navduši s praktičnostjo in dobro sliko.

Tizen podpira vse pretočne platforme, tako da je ogled priljubljene serije ali filma na Netflixu mala malica. Škoda pa je, da nima vgrajene baterije, saj bi tako postal še bolj praktičen. Za pravo prenosnost bomo potrebovali zunanjo baterijo z močjo najmanj 50 W. No, pa tudi cena ni med najnižjimi: za freestyle je treba odšteti 999 evrov.