Kombijevski šminker: ford transit custom

Med transiti, ki so namenjeni tudi prevozu potnikov – pri Fordu jih ob tovornih furgonih imenujejo kombi –, nekakšno zlato sredino predstavlja transit trail, ki z usnjem na sedežih diši po višjem cenovnem razredu, z nekaj terenskimi dodatki pa sporoča, da se ne ogiba tudi slabših podlag.

Obilje prostora

Preizkusili smo daljšo karoserijsko izvedenko (5339 mm), ki je več kot radodarna s prostorom, saj se v treh vrstah ob vozniku lahko pelje še osem potnikov, ob tem pa v prtljažnem prostoru še vedno ponuja kar dva kubična metra prostora za prtljago. Šest potnikov v drugi in tretji vrsti sedi na samostojnih sedežih, le sopotnika ob vozniku se morata nekoliko stiskati na dvosedežni klopi. K udobju prispevajo tudi dvojna drsna vrata, tako da potniki zlahka vstopajo in izstopajo na obeh straneh kabine.

Kar se tiče voznega udobja, testni primerek ni skrival tovornjaške DNK, saj je na neravnem asfaltu deloval precej trdo. Se pa udobje, pričakovano, izboljšuje z večjo obremenitvijo, sedeže pa lahko tudi odstranite. Dobrodošlo je, da ima voznik na voljo več odlagalnih površin, med drugim tudi zložljivo mizico, ki se izvleče iz naslonjala sopotnikovega sedeža in lahko služi kot pisalna miza oziroma polica. K poslovnosti svoje doda internetna povezljivost.

Terenska izvedenka

Ta fotografija priča o velikosti prtljažnika, v katerem je pralni stroj, okoli njega pa je še veliko prostora. FOTO: Gregor Pucelj

Poimenovanje trail, kot rečeno, namiguje na nekoliko bolj terensko izvedenko transita custom. Tako ima povsem črno masko z velikim napisom Ford, podobno kot jo ima resnično terenski ford raptor. Črne so tudi plastične obrobe blatnikov in dodatna bočna stopnica, za nameček pa še sani za pritrditev prtljažnih nosilcev na strehi. K terenskemu in šminkerskemu imidžu prispevajo še črna platišča iz lahke litine. Ni pa štirikolesnega pogona, ki bi ga pri takšnem vozilu najprej pričakovali in ga pri podobnih kombijih ponujajo nekateri konkurenti. Transit custom trail ima pogon samo na sprednji kolesi, za boljše speljevanje v težavnih razmerah, na primer v blatu ali snegu, pa so mu dodali le diferencial z mehansko omejenim zdrsom.

Testni primerek je bil opremljen z najnovejšo izvedenko štirivaljnega 2,0-litrskega turbodizla, ki razvije največjo moč 110 kW (150 KM); povezan je s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Njegova posebnost pa je, da je blagi hibrid, tako da mu v določenih primerih, predvsem pri pospeševanju, nekaj malega pomaga elektrika. To pomeni, da moči zlepa ne zmanjka (najvišja hitrost je 174 km/h) in da je tak transit custom brez težav hitrejši od marsikaterega osebnega vozila. V vsakem primeru gre za prijetno, dobro vodljivo vozilo, ki skriva svojo velikost. Od obremenitve in načina vožnje je odvisna tudi poraba goriva, ki se je v našem primeru v povprečju gibala nekaj nad 8 l/100 km.