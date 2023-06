Komarji jih ne marajo: razkrivamo načine obrambe pred to nadlego

Tako kot komarje nekateri vonji privlačijo, jih drugi odbijajo. Med vonjavami, ki jih ne prenesejo, so arome določenih rastlin, zato se je poleti, ko ti insekti zavzeto iščejo hrano in se gostijo s krvjo, pred njimi dobro zavarovati z nekaterimi svežimi ali posušenimi rastlinami, primerna je tudi uporaba njihovih eteričnih olj. Pik komarja pusti neprijetne posledice v obliki rahle otekline in srbenja. Oboje lahko omilite s sokom ušesnika oziroma netreska. Če imate posajenega, utrgajte njegov list, ga malo zmečkajte in sok nanesite na prizadeto mesto.

Zvezda med rastlinami, ki varujejo pred mrčesom, je sivka. FOTO: Katya Slavashevich/Getty Images

Melisa je nezahtevna trajnica, ki uspeva v domala vseh razmerah. Njen vonj odganja komarje, in če si boste nabrali šopke te rastline ter jih postavili na mizo, boste pred njimi varnejši. Z zmečkanimi listi melise, ki se ponaša z močnim protibakterijskim delovanjem in je dobrodošla v osvežilnih poletnih pijačah, si celo lahko natrete kožo.

Podobno kot melisa je z vidika obrambe pred komarji uporabna mačja meta, obe rastlini lahko posadite na vrt, vendar je treba vedeti, da se močno razrasteta, njuno širjenje pa je priporočljivo omejiti s fizičnimi preprekami.

Bazilika je veliko več kot okusna začimba, ki se poda v poletne paradižnikove jedi, je tudi naravni repelent. Njena eterična olja komarjem smrdijo, zato se vam bodo izogibali, če boste baznemu olju (avokadovo, oljčno, mandljevo) dodali nekaj kapljic eteričnega olja bazilike in z mešanico natrli kožo.

Zvezda med rastlinami

Zvezda med rastlinami, ki varujejo pred komarji in drugim mrčesom, je zagotovo sivka. Rastoča, nabrana v šopke, posušena ali kot eterično olje: v vseh oblikah varuje pred nadležnimi insekti. Eterično olje lahko uporabite tako kot eterično olje bazilike.

Melisa je nezahtevna trajnica, ki uspeva v domala vseh razmerah, njen vonj pa za nameček odganja nadležne insekte.

Če se vam obeta poletni večer na prostem, posušite nekaj žajbljevih vejic in jih vrzite na ogenj, ob katerem boste preživljali prijetne trenutke. Vonj, ki se bo sproščal, bo krvosese odvrnil od namere, da bi vas obiskali. Na enak način se lahko zavarujete z rožmarinom.

Citronela je znana po tem, da odganja komarje in drug mrčes. Lahko jo posadite na vrt ali si priskrbite njeno eterično olje, ga zmešate z baznim in uporabite kot repelent.

Rastlina, s katero se je poleti dobro obdati za zaščito pred komarji, je timijan. Tudi ta je nezahteven, lepo cveti, privablja čebelice in se hitro razrašča. Posajen na zeliščne ali okrasne gredice oziroma v lončke in korita bo pripomogel k temu, da se vam bodo komarji izogibali.

Nekaj previdnostnih ukrepov

Da se komarji v vaši okolici ne bi preveč namnožili, upoštevajte nekaj previdnostnih ukrepov, s katerimi boste skrčili njihov življenjski prostor. Iz okolice pospravite vse igračke, lončke in posodice, v katerih se nabira voda. Komarji za razmnoževanje potrebujejo stoječo vodo, zato je pomembno, da okoli doma nimajo možnosti za odlaganje jajčec oziroma za nadaljnji razvoj. Zbirnike vode, ki jih imate na vrtu za zalivanje, pokrijte z gosto mrežico ali pokrovom, da samice na površino vode ne bodo mogle odlagati jajčec, iz katerih se najprej razvijejo ličinke, nato bube, te zrastejo v komarje.

Citronelo lahko posadite na vrt ali uporabite njeno eterično olje.

Redno vzdržujte bazene, fontane in okrasna jezerca. Poskrbite za dobro drenažo in odtoke, da se voda po padavinah ne bi zadrževala na dvorišču, terasi ali drugje v okolici. Redno urejajte zelene površine in kosite travo, saj se na neurejenih zelenicah in visoki travi radi zadržujejo odrasli komarji.