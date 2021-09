Kolumna: Sosed sosedu volk ali kako so nas okradli pred domačim pragom

Kot bi bilo včeraj, se spomnim članka, ki smo ga na deloindom.si objavili letos poleti na temo razbijanja mita o slabih sosedskih odnosih med Slovenci. Po podatkih Statističnega urada RS so namreč ti odnosi naravnost vzorni - zadovoljstvo z medosebnimi odnosi na lestvici od 0 do 10 v povprečju ocenjujemo na 8,6. To me je, milo rečeno, presenetilo, sploh glede na to, da verjetno lahko na prste ene roke preštejem znance, ki nimajo težav z vsaj enim bližnjim sosedom. Tudi sama nimam te sreče ...