Kolumna Mateje Tamše: Primopredaja hiše

Po pregledu hiše je sledila še mini slavnostna predaja ključev ter šampanjca in hiša je postala najina – odgovornost. Predvsem ta sprememba se mi je zdela bistvena – do takrat je bilo vse, kar bi šlo lahko narobe, odgovornost izvajalca, zdaj pa se je to breme slavnostno preneslo na naju. Meni je bil vseeno to precej nov občutek, ki sem ga morala kar nekajkrat prespati, da sem ga končno nekako »dojela«.

