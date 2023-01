Kolumna Mateje Tamše: Osvetlitev - če razmišljate o njej, ko hiša že stoji, je prepozno

Arhitekt nama je že v času izdelave načrtov PZI predlagal, da po hiši smiselno razporedimo vgradne led luči različnih moči, ki bodo zagotovile vsakemu prostoru dovolj svetlobe – seveda skladno z njegovim namenom. V kopalnicah recimo take z večjo svetilnostjo, v spalnici, na hodnikih takšne z manjšo in podobno. Z načrtom osvetlitve smo se nato kar precej ukvarjali, saj je to potegnilo za sabo tudi zelo natančne pozicije pohištva, da smo luči razporedili smiselno, glede na to, kako bo postavljeno pohištvo. Težko opišem, kako težko je odgovarjati na vprašanja arhitekta/notranjega oblikovalca: "Kakšno luč si želita v dnevni sobi? Naredimo tam kakšno posebno, ambientalno, ali vključimo samo vgradne luči? Kaj bi rada imela v spalnici? Kako dolg bo otok v kuhinji, da luči nacentriramo nad otok?"

