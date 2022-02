Kolumna Mateje Tamše: Od podpisa pogodbe do pridobitve gradbenega dovoljenja

V praksi to vemo samo tisti, ki smo to že naredili, v današnji kolumni pa boste to izvedeli tudi vi.

Preden podpišeš pogodbo za izvedbo montažne hiše na ključ, se dogovoriš za okvirni videz hiše, v ponudbi, ki je poleg pogodbe, so navedene specifikacije vseh materialov, ki so uporabljeni v hiši, poleg tega pa tudi znamke in specifikacije za npr. toplotno črpalko, rekuperacijo, sončno elektrarno ipd. V ponudbi je določeno, med katerimi stvarmi lahko izbiraš v tej pogodbeni ceni in kaj je zunaj nje – kar je treba torej doplačati. Ob podpisu pogodbe so nam pri izvajalcu dali tudi imena salonov, s katerimi sodelujejo, ter nas napotili tja, da si ogledamo, med katerimi materiali, navedenimi v ponudbi, lahko izbiramo ali pa jih nadgradimo in jih moramo potemtakem izbrati iz ponudbe, ki je na trgu.

