Kolumna: Kako sem se rešila drgnjenja vodnega kamna v kopalnici

Pred dobim mesecem nam je mojster po sanitarni keramiki in steklenih površinah v kopalnici nanesel nano premaz. Od takrat še nisem sčistila vodnega kamna – ker ga ni bilo treba.

Z idejo o nano zaščiti sem se poigravala že vse, odkar smo renovirali kopalnico in si omislili walk – in prho s stekleno steno. Čeprav smo jo vsak dan po prhanju obrisali z gumiranim brisalcem za steklo, so bile na njej še vedno vidne sledi brisanja, predvsem pa ta nadležni vodni kamen, ki se ga brez drgnjenja in namenskih čistil zlepa nisem rešila.

Več na deloindom.si.