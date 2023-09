Kolumna Jerneje Jošar: Zelenjava za jesen in zimo v loncih in koritih

Kako pomembno je, da uživamo sezonsko zelenjavo, gojeno lokalno in pobrano čim bolj sveže, že vrabci čivkajo. In čeprav nimamo vrta, lahko tudi balkon izkoristimo za vsaj malo zelenjave.

Če izberemo lepe posode, je tudi zelenjava lahko okras na balkonu. In preživeti kakšno urico ali dve ob lepih jesenskih dneh na balkonu v družbi rastlin je nekaj res prijetnega. Kakorkoli, to mora biti lep kotiček za oko, za posedanje z odejo preko kolen in toplim napitkom v rokah. Saj poznate Skandinavce, kako dobro jim gre to od rok.

