Kolumna Jerneje Jošar: Vrt in počitnice

Poletje je tukaj in za marsikoga dolgo pričakovani oddih. Tudi zame. Takšen »presek« je nujen, da tudi možganom namenimo malo počitka. Da bomo na počitnicah res lahko popolnoma brez skrbi tudi glede našega vrta, je treba nekaj malega postoriti, preden odidemo. Ampak res le nekaj malega. Se spomnite, vrt nam mora predstavljati užitek in sprostitev in ne še eno obveznost in skrb več.