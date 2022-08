Kolumna Jerneje Jošar: Seznam vrtnin, ki jih sejemo in presajamo avgusta je res dolg

Avgust je poleg julija še en poletni mesec, ko nam vrtovi nudijo največje obilje. Gredice so popolnoma polne, le tu in tam se pokaže kakšna prazna gredica. A le, če nismo dobro načrtovali.

Ja, ob dobro narejenem načrtu setev in sajenj, mora tudi v tem času biti na vrtu dovolj praznega prostora, da lahko posejemo in posadimo zelenjadnice, ki jih bomo pobirali v jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Torej v času, ko nam sveže zelenjave najbolj primanjkuje.

Več na deloindom.si.