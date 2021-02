Kolumna Jerneje Jošar: Setveni koledar zakon, glavna organizacija

Odkar vrtnarim, se poskušam držati napotkov iz setvenega koledarja po. Mnoge moje stranke me sprašujejo: »Jerneja, a je verjeti temu? A to res pomaga našim rastlinam?« »O, da, pa še kako,« je vedno moj odgovor. In temu sledi razlaga. O, o Mariji Thun, o opazovanju rastlin na poseben način, povezanosti s kozmosom, o Luni, o konstelaciji planetov, o ritmih dneva in noči, letnih časih in desetletja dolgih poskusih sajenj in setev. Zakonitosti, ki so jih ugotovili pri poskusih z rastlinami glede na konstelacije planetov, so strnili v setveni koledar, ki je, logično, vsako leto nov.