Kolumna Jerneje Jošar: Poletje na vrtu

Poletje. Čas, ko so naši obroki pripravljeni iz zelenjave z domačega vrta, ko uživamo v hladnih napitkih iz domačih zelišč in ko si lahko vsak teden naredimo svež šopek rož iz cvetja, ki raste na našem vrtu in v naravi. To je čas obilja.