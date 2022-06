Kolumna Jerneje Jošar: Plevel je izmišljena beseda

Prihaja junij in čas, ko so gredice zapolnjene, vrli vrtičkarji pa v pričakovanju pridelka. A glej ga zlomka, na mah bodo gole zaplate zemlje med našimi vrtninami in rožicami prekrile tudi rastline, ki jih nismo posejali mi. Nič hudega sluteče, so si našle prostor za življenje tam, kjer si ga ne bi smele. Ker smo mi določili, da jih tam ne sme biti. In tako nekako gre tudi definicija besede plevel. Besede, ki si jo je izmislil človek in jo nadel skupini rastlin, ki rastejo tam, kjer ne želimo, da rastejo. Torej je plevel za nekoga tudi lep šipek, ki se naslanja na skrbno obrezano živo mejo, in katerega seme je nekoč prinesel ptiček. Na tem mestu je seme našlo vse potrebno, da je uspešno vzklilo, iz njega pa je v nekaj letih zrasel grmiček s čudovitimi opojno dišečimi cvetovi. Plevel? Kaj res?

