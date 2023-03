Kolumna Jerneje Jošar: Ne prehitevajte s setvami na prosto

Pomlad prihaja, a le počasi. Obeta se nam še deževja, torej bo treba z deli na vrtu še počakati. A kljub temu si lahko dneve popestrimo z vrtičkarskimi podvigi. Kaj me čaka te dni? Posejala bom paradižnik, blitvo, še nekaj listnega peteršilja, grah in bob, vse to še vedno kar v lončke, ki bodo za zdaj še stali na okenski polici. Ne bom prehitevala s setvami na prosto.

