Kolumna Jerneje Jošar: Naj bodo grede polne tudi pozimi

Pred nekaj dnevi me je neka gospa vprašala, kako bom te dni pripravila vrt na zimo. Kar malo me je presenetilo spoznanje, da veliko ljudi še vedno septembra in oktobra, ko poletne posevke poberejo, vrt pustijo prazen. Le kakšna gredica ostane za motovilec in čebulo. Po večini ga prekopljejo – 'preštihajo' temu rečemo po domače – in navozijo hlevski gnoj. A kako zelo je dragocena kakršna koli sveža zelenjava pozimi! Zakaj je ne bi pobirali kar z domačega vrta?