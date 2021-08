Kolumna Jerneje Jošar: Krt in voluhar – mesojedec in vegan

Marsikatera moja stranka, ki se sprehodi tudi po zelenjavnem vrtu, pripomni: oh, kaj so pa ti kupčki zemlje? A imate voluharja? Ne, krtek je in kupčki prsti gredo na gredico, meni pa ni mar, da jih je vedno kaj na potkah med gredicami. Rada ga imam, tega podzemnega prebivalca, saj tudi zato, ker je moj vrt njegov dom, nimam težav z voluharjem.