Kolumna Jerneje Jošar: Kaj pa, če letos ne bi štihali

Vsak dan si sredi dneva, ko sonce sije najmočneje, vzamem uro ali dve zase, da razgibam telo, prevetrim možgane in zbistrim misli. Takrat jo mahnem naokoli po okoliških zaselkih, po ozkih cestah med hišami z vrtovi in opazujem. Opazujem zgradbe, opazujem vrtove in ljudi na njih, naravo, ki se prebuja. Toplo vreme je spodbudilo marsikoga, da začne z deli na vrtu. Hm, spet prezgodaj ... In najprej je seveda treba tla dobro pripraviti. Moški vzamejo v roke lopate in se z vso vnemo lotijo prekopavanja, na robu vrta pa že čaka gromozanski kup gnoja.