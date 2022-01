Kolumna Jerneje Jošar: Čas za pregled leta

Prečešem vsa področja v življenju, a poseben poudarek posvetim vrtu, vrtnarjenju. Področju, ki me najbolj osrečuje, ki je moj poklic in moj hobi, moj način življenja. Tudi letos sem storila enako. A najprej sem, čim se je letnica obrnila na 2022, pospravila novoletno jelko in ostalo praznično dekoracijo. V stanovanju sem naredila prostor za rastline, ki kličejo pomlad, ki z živo svežo zeleno barvo tešijo mojo neučakano dušo, da lažje pričaka toplejše dni.

