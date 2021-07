Kolumna Bojana Žnidaršiča: Hobit hiške ali zemljanke – bivanje pod zemljo ni modna muha

Predstavljajmo si oglas, ki nas nagovarja nekako takole: Kupite družinsko hišo v zavetju zemlje. V njej boste na 60 mbivalnih in 40 mpomožnih prostorov živeli brezplačno. Hrana vam bo rastla na strehi, uporabljali boste brezplačno deževnico, sonce bo poskrbelo za brezplačno elektriko in ogrevanje prostorov. Hiša v nedrjih zemlje bo varna pred vremenskimi nevšečnostmi. Ne bo pregrevanja, toče in vročinskih valov ne boste čutili, viharjem se boste smejali, otroci vas bodo spoštovali. V nedrjih zemlje se boste počutili varno kot še nikoli. Vaše življenje bo dobilo nov smisel. Dosegli boste stanje popolne energetske, prehranske in snovne neodvisnosti. Dosegli boste popolno osebno svobodo.Mikavno, a ne? Pa je tudi uresničljivo? Seveda je.