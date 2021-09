Kolumna Anje Germšek: Zgodilo se je iznakaženje

Tokratna kolumna ni skoraj nič povezana z našimi tremi psi. Nanaša se na pasme psov na splošno in na to, kaj se je z mnogimi pasmami zgodilo v zadnjih recimo štiridesetih letih.Zgodil se je polom. Zgodilo se je iznakaženje. Zgodilo se je povpraševanje. In posledica so hude deformacije pasem. Zgodila se je »šteparija« psov, hitro zaslužen denar. Psi so bolni in pohabljeni. Izvor vsakega pasemskega psa, ki nima rodovnika, še posebno pri vseh teh malih »influenserskih« psih, je zame vprašljiv.